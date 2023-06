Klosterneuburger erspielten 35.750 Euro für Rotary Sozialprojekte

Knapp 600.000 Euro wurden in 25 Jahren an Spenden gesammelt, dies für streng geprüfte Sozialprojekte. Die rotarische Familie dankt allen Unterstützern und Spendern herzlichst.

Die Jubiläums-Golf-Charity war ein besonders großer Erfolg. Das Wetter meinte es ausgesprochen gut mit den begeisterten Spielern in 33 Flights.

Bei der Abendveranstaltung vor dem Schloss Schönborn wurden 180 Gäste mit Festwirte-Catering, Gösser Bier- und Hoffmann Weinverkostung, Red Bull Bar, DJ und Saxophonisten unterhalten. Es gab in diesem schönen Rahmen auch mehrere Ehrungen für verdiente Rotarier des Clubs, die für den Erfolg der Veranstaltung über 25 Jahre standen. Die Alt-Präsidenten Peter Neubauer, Klaus Fischbacher und Franz Schiller sowie Oliver Stamm als verdienter Unterstützer der Charity und des Clubs und Gerhard Hrebicek als langjährigster Organisator, wurden von Präsident Reinhard Eder und Incoming-Präsident Christof Kier mit einem „Paul Harris Award“ überrascht.

Organisator Gerhard Hrebicek veranstaltete die Golf-Charity nun schon im elften Jahr mit großem Erfolg. Dafür dankte ihm die große rotarische Familie sowie deren Freunde herzlichst mit anhaltendem Applaus.

„Mit der 25. Golf-Charity zugunsten der Sozialprojekte des RC Klosterneuburg konnten wir ein Rekord-Spendenergebnis erzielen. Dafür mein besonderer Dank allen Beteiligten und Oliver Stamm die uns bei diesem Projekt herausragend unterstützt haben. Die rotarische Freundschaft ist der Beweis, dass man gemeinsam nachhaltig Verbesserungen schaffen kann“, freut sich der Organisator.

Reinhard Eder, Präsident des RC Klosterneuburg, ergänzt: „Ich bedanke mich bei allen Golfern und Spendern, vor allem aber beim Veranstalter-Team, welches in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wieder ein erfolgreiches Event auf die Beine stellen konnten. An die 600.000 EUR in 25 Jahren sind ein fantastisches Spendenergebnis.“

Unter den Golfern fanden sich auch viele prominente Gesichter, wie die Bank-Vorstände Constantin Veyder-Malberg (Schellhammer Capital Bank), Olympia- Ruderer Raphael Hartl (Spängler Bank), Stefan Neubauer (Kathrein Bank), die Sportler Markus Prock (Rodeln), Moderator Volker Pieszek, Oliver Stamm (Volleyball) und viele erfolgreiche Wirtschaftstreibende.

Traditionsclub mit Zukunftsplan

Gegründet im Jahr 1966, ist der Rotary Club in Klosterneuburg anerkannt für sein aktives Clubleben, seine internationale Ausrichtung und die Aufnahme von weiblichen Mitgliedern. Der Club veranstaltet seit vielen Jahren weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte, traditionelle Charity-Events. Es sind dies die besagte Golf-Charity, die Sondervorstellung der operklosterneuburg und die Rotary Inspiration Night im Herbst.

Abschließend möchte der RC Klosterneuburg auf die nächste Fundraising-Veranstaltung aufmerksam machen. Die traditionelle Sonderaufführung der Sommeroper Klosterneuburg gibt am 11. Juli im Innenhof des Stifts Klosterneuburg „Don Carlo“ von Verdi. Diese Veranstaltung ist immer ausgesprochen genussvoll und schön. Der Kartenkauf erfolgt über das Kulturamt Klosterneuburg