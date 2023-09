25 Jahre Schwimmschule Nautilus in Klosterneuburg

„Auch Babys und Kleinkinder sammeln bereits wichtige Erfahrungen im Wasser. Die erwachsenen Kursteilnehmerinnenund Kursteilnehmer kommen in erster Linie, um das Kraulen zu lernen und für ein Update ihres Schwimmstils, denn die Schwimmtechnik entwickelt sich ständig weiter“, sagt Ruth Strehl anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums ihrer Schwimmschule Nautilus. „Schwimmen-Können ist überlebenswichtig und gehört zu einer guten Bildung dazu.“

Für regelmäßigen Schwimmunterricht braucht es in unseren Breiten ein Hallenbad - das gibt es zum Glück in Klosterneuburg, und deshalb wurde auch im Happyland gefeiert. Bei sommerlichem Badewetter trafen sich Schwimmfamilien und Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer aller Altersstufen, Trainerinnen und Trainer befreundeter Vereine und natürlich das Team der Schwimmschule bei chilliger Loungemusik auf der Terrasse des Freibeckens. Von den aktuellen Schwimmlehrerinnen und -lehrern sind viele bereits als Kinder in der Schwimmschule geschwommen - sie kennen also den Kursbetrieb von der Pieke auf.

Bildungs- und Familienstadträtin Maresi Eder, Sport- und Wirtschaftsstadtrat Christoph Kaufmann, Martina Polndorfer und Fritz Oelschlägel von der Wirtschaftskammer sowie Happyland Geschäftsführer Wolfgang Ziegler gaben dem Fest die Ehre ihre Besuchs.

Geschickte Hände konnten sich an den Riesenseifenblasen erproben, Hitzköpfe konnten sich im Wasser abkühlen, und für alle Hungrigen hatte die Sportsbar ein leckeres Buffet vorbereitet.

Die ehemaligen "Nautilusse" blieben am längsten, und so wurde bis spät in den Abend hinein von den Erlebnissen über und unter Wasser erzählt.