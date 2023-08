Sommertheater Klosterneuburg: Wie Ernst es ist, Ernst zu sein

Wer will schon einen stattlichen Körper, volles Haar oder strahlend-weißes Zahnpastalächeln?! Ein Mann braucht nur eins, um zum wahren Traumprinz zu werden: Er muss Ernst heißen.

Na gut, Geschmäcker sind verschieden. Aber zumindest Gwendolen und Cecilie halten am Ideal fest, einen Ernst zu heiraten: „In diesem Namen ist etwas, das Vertrauen gibt, jede Krise zu überstehen.“ Blöd nur, wenn der Angebetete gar nicht wirklich Ernst heißt. Und auch sonst niemand...

Mit „Bunbury oder Ernst sein ist schwer“ bringt das Sommertheater Klosterneuburg eine Verwechslungskomödie auf die Bühne – Johanna Rieger hat für ihre Klosterneuburger Fassung das Original von Oscar Wilde leicht abgewandelt. In beiden Versionen gilt: Die Titelhelden Bunbury und Ernst – so viel sei verraten – sind nur erfunden. Und trotzdem sorgen gerade sie für mächtig Chaos, das nach und nach über die Freunde Jack und Albert hereinbricht.

„Meine Pflicht stört mich nicht beim Vergnügen“

Nicht unverschuldet: Jack heißt nur am Land, in Weidling, so. In der Stadt – Rathausplatz 9, die „unmoderne Seite“ – nennt er sich Ernst, will alle Züge des Doppellebens voll genießen. Sein Freund Albert macht's ähnlich: Wann immer er seinen Aufgaben entgehen will – „meine Pflicht hat mich noch nie beim Vergnügen gestört“ – besucht er den ach so kranken, aber fiktiven Bunbury. Als dann auch noch beide Herzdamen glauben, um ein und denselben Ernst zu buhlen, ist der Wirrwarr perfekt – und das nicht ganz ausgeklügelte, aber zumindest lustige Lügengespinst des Duos droht aufzufliegen. Schlussendlich hilft nur noch eines: Ernst zu bleiben!

Zurück zu den Wurzeln in der Jubiläumssaison

Im Stück hat jeder seine eigene Version von Ernst. Das Sommertheater jetzt die zweite: Schon 2013, im Premierenjahr, stand Bunbury am Programm, zum zehnjährigen Jubiläum zieht es das Sommertheater Klosterneuburg back to the roots – aber verwurzelt in St. Martin. Dort spielt die Theatergruppe – nach dem Startschuss in der Rostockvilla und einem Gastauftritt im „museum gugging“ bereits zum sechsten Mal.

Die Wortwitze sind vorprogrammiert: „Wie schön es ist, mit Ernst Ernst zu sein“, schmunzeln Johanna Rieger und Julia Prock-Schauer nach der erfolgreichen Premiere, danken dem tosend applaudierenden Publikum und Weggefährten, die seit Anfang an mit dabei sind. Damals wie heute gilt: Ein Erfolg, ganz im Ernst!

Das Stück ist neu inszeniert und adaptiert. Auch abseits der Bühne haben sich die Schauspielerinnen und Schauspieler einiges einfallen lassen: Neben dem exklusiven Bunbury-Drink gibt es für jeden Besucher mit dem Namen Ernst einen kostenlosen Drink nach Wahl.