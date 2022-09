Klosterneuburger Kulturgut ist gerettet

Der jüdische Friedhof Klosterneuburg wurde vor Kurzem saniert. Seine 281 Grabsteine (hebräisch Mazewot) stehen seitdem wieder aufrecht und sicher, die NÖN berichtete:

Das Komitee für die Erhaltung des jüdischen Friedhofs Klosterneuburg sorgte für die Dokumentation und die Übersetzung der Inschriften und lud am 20. September zu einem Informationsabend ins Stadtmuseum. Das Hauptthema: Inschriften, Symbole und ausgewählte Gräber von ehemaligen jüdischen Mitbürgern.

Klosterneuburg hat Vorreiterfunktion

Klosterneuburg hat eine Vorreiter-Funktion inne – als eine der ersten Städte, die ihre jüdischen Friedhöfe aus dem Vergessen holten. Zuerst in Privatinitiative des „Komitees“ und seiner Sponsoren, danach mit den Mitteln des Nationalfonds der Republik für die Opfer des Nationalsozialismus. Immer tatkräftig unterstützt von der Stadtgemeinde, vom Stift und von großzügigen Einzelpersonen. Zuletzt haben engagierte Lehrkräfte gemeinsam mit dem Nationalfonds ein Vermittlungs-Projekt für Schülerinnen und Schüler entwickelt: Vorbild für weitere Gemeinden mit jüdischen Friedhöfen.

Meist wurden verstorbene Klosterneuburger Juden am Friedhof in Wien Währing bestattet. Doch in der Cholera-Epidemie des Jahres 1873 war eine Überführung wegen strikter Hygiene-Vorschriften nicht gestattet. Deshalb beschloss der Klosterneuburger Bethausverein den Ankauf eines Grundstücks zur Errichtung eines eigenen Friedhofs. Heute ist das Areal im Besitz der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG). Nach den Aufzeichnungen der Kultusgemeinde sind hier etwa 650 Personen bestattet. Der Friedhof ist noch aktiv. Die bislang letzte Belegung fand 2007 statt (Cäcilie Lauber).

Das Komitee geht auf eine Initiative von Stadträtin Martina Enzmann (†) zurück. Der Zeitgeschichtler Gustav Spann (†) war langjähriger Obmann, Überlebende sowie Schuldirektor*innen wie Norbert Winkler (†) und viele Lehrkräfte trugen das Wissen um den Friedhof an immer neue Generationen von Schülern heran. Heinz G. Schratt fungiert heute als engagierter Obmann des Komitees zur Erhaltung des jüdischen Friedhofs Klosterneuburg.

Stadtgemeinde übernimmt 20 Jahre Friedhofspflege

Referate von Klaus Hoffmann, Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Michael Seidinger und Wolfgang Gasser (Nationalfonds) belegten die Wertschätzung der Aktivitäten in Klosterneuburg, Daniel Edelhofer (Universität Wien) berichtete über die wissenschaftliche Dokumentation der Inschriften auf den Grabsteinen, Kulturstadträtin Verena Pöschl unterstrich den Stellenwert für die Stadtgemeinde, die den Friedhof weitere 20 Jahre lang pflegen wird. Der Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus trug die Hauptlast der Finanzierung (ca. 600.000 Euro), das Land NÖ übernimmt ca. 200.000 Euro. Schratt dankt weiters der IKG als Grundeigentümer, dem Bundesdenkmalamt, dem Stadtmuseum – und last not least Manuel Hammer (Gastwirtschaft zum Ockermüller) für das Buffet.

Weitere Informationen unter www.juedischerfriedhof.at.

