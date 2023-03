Jugend auf Mission Stift Klosterneuburg unterstützt „Volontariat bewegt“

Andreas Gahleitner, Wirtschaftsdirektor Stift Klosterneuburg, Siegfried Kettner, Salesianer Don Bosco, Hannelore Bauer, Jugend eine Welt, Anton Höslinger, Kämmerer Stift Klosterneuburg, Mariama Sow, Geschäftsführerin Volontariat bewegt. Foto: Stift Klosterneuburg

D as Stift Klosterneuburg unterstützt seit Jahren die Volontariats-Einsätze von "Volontariat bewegt“ - eine Initiative von Jugend Eine Welt und den Salesianern Don Boscos - in Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Lateinamerika.