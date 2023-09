Drei Klosterneuburger Bands und ein Konzert

Von Jazz bis Impro, von Funk bis Latin: Drei junge Klosterneuburger Bands heizten dem Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Kellertheater Wilheringerhof am Freitag abend gehörig ein.

Den Abend eröffneten „Blue Oxytocin“: Sängerin Clara Hellmich, Eva Hellmich am Piano, Alma Hellmich am Cello und Emanuel Deutinger an den Drums. Die vier haben sich dem Jazz verschrieben, lassen sich inspirieren von Größen wie Ella Fitzgerald oder Oscar Peterson.

„Wir sind jetzt ein Jahr zusammen, und ich darf sagen, wir sind langsam richtig gut“, verspricht „trio zu viert“-Sängerin Lily-Marie Köck, als sie mit Florian Binder, Luci Kucharko und Max Mares auf die Bühne kommt.

Eine Ansage, die die jungen Musiker auch einlösen: Gemeinsam präsentieren sie eine Auswahl an Covers sowie Vocal-Arrangements, die im Kollektiv entstanden sind. Dass Improvisation zu ihren Stärken gehört, hört man unter anderem im Abschluss-Song, den „Blue Oxytocin“ und „trio zu viert“ gemeinsam und mit sichtlicher Freude interpretieren.

Nach der Pause zeigt das Ensemble „Funky Spaghetti“, das auch weniger alltägliche Instrumente musikalisch gut ins Funk- und Latin-Repertoire passen: Luci Kucharko setzt das Vibraphon gekonnt in Szene. Ebenso groovy: Jaromir Rektenwald an der Gitarre, Eva Hellmich am Piano, Leander Raab am Bass und Florian Binder an den Drums.