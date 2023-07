„Wilde Gurkensanis“ und „JRK-Oldies“ aus Klosterneuburg auf Lager

Vollbild

Jugendrotreuz-Gruppe Klosterneuburg beim Essen am Landesjugendlager 2023 in Deutsch-Wagram. Die Jugendrotkreuzgruppen aus Klosterneuburg beim Landesjugendlager 2023. Platz 2 in der Kategorie Junior 2 für die "JRK Oldies". Platz Vier für die "Gurkensanis" aus Klosterneuburg. Siegerehrung: Die "JRK Oldies" konnten sich über Platz zwei in ihrer Kategorie freuen. Spannung: Alle warten auf die Eregebnisse des Wettbewerbs.

