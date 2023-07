Michael Müller-Fembeck neuer JVP-Obmann in Klosterneuburg

Die Junge Volkspartei Klosterneuburg hat einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Obmann ist Gemeinderat Michael Müller-Fembeck. Er übernimmt das Amt von Iris Kühnen.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Jugendgemeinderat Philipp Pyringer (Obmann-Stellvertreter und Kassier), Paul Schmuckenschlager (Obmann-Stellvertreter) und Jakob Simak (Schriftführer).

Müller-Fembeck freut sich bereits auf seine neue Aufgabe: „Ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Sprachrohr für die Klosterneuburger Jugend sein werden. Außerdem wollen wir auf die zahlreichen Aktivitäten aufmerksam machen, welche für Jugendliche in Klosterneuburg möglich sind, von denen viele jedoch noch nichts wissen. Durch unsere zwei Gemeinderäte im Team haben wir die Möglichkeit Forderungen der Jugend in die Tat umzusetzen. In Zukunft planen wir wieder Partys, wie sie noch vor einigen Jahren im alten „Gwölb“ stattgefunden haben. Ich denke, beim gemeinsamen Feiern kommt man mit den Leuten ins Gespräch und kann sich ihre Sorgen und Anliegen anhören. Denn nur wenn wir die Wünsche der Bevölkerung kennen, können wir für sie etwas verändern.“