720 lachten über „50 Shades of Schmäh“

Vor ausverkauftem Publikum hielt Alex Kristan, was er versprach: vielschichtigen Humor, der für alle was zu Lachen bereit hielt.

Vom Kindergeburtstag bis zu Teenagerproblemen erzählt Kristan aus seinem Leben. Vor kurzem 50 geworden, macht ihm das Älterwerden nichts aus: „Der 50er ist an mir abgeprallt wie ein Reh an der Motorhaube.“ Außerdem, sinniert der Kabarettist, sei in Anbetracht der derzeitigen Situation der 50er eher als „42 exklusive Mehrwertsteuer“ zu verstehen, oder „30 ohne Inflation“.

Dass 50 das neue 40 ist, glaubt Kristan allerdings nicht. „Eher ist 22 Uhr das neue Mitternacht. Ich muss mich mittlerweile von Partys erholen, auf denen ich gar nicht war.“

Über die Identitätskrise der Jogginghose und des Ergometers bis zur Moralpolizei spannt sich das Programm, in dem Kristan dann doch eine Existenzangst verrät: „Früher war's wurscht, da hast einfach ein paar Witze erzählt. Heute: Ein Binnen-I zu wenig und die Karriere ist vorbei.“

Wenn die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger ein Indiz dafür sind, dann ist Kristans Karriere jedenfalls nicht in Gefahr: Die Babenbergerhalle hallte wider vor Gelächter, und nach der Vorstellung holten sich viele noch ein Foto mit dem Kabarettisten.

Wer's verpasst hat oder zum Wiedersehen: Kristan präsentiert „50 Shades of Schmäh“zu Silvester noch einmal in Klosterneuburg.

