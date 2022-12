Comedy Hirten mit Jahresrückblick in Klosterneuburg

Werbung

Tragisch: Ursprünglich war für das traditionelle Silvesterkabarett in der Babenbergerhalle das Duo Heilbutt&Rosen alias Theresia Haiger und Helmuth Vavra engagiert gewesen. Doch Vavra verstarb Ende Oktober nach schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren. Er hatte vor 30 Jahren die Kabarettgruppe gegründet, die in wechselnder Besetzung die heimische Szene mit zahlreichen Programmen bereicherte und auch in Klosterneuburg immer wieder zu Gast war.

Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können jedoch auf Wunsch auch retourniert werden. Natürlich ist auch die für 12. Jänner geplant gewesene Veranstaltung abgesagt, alle bereits gekauften Karten werden rückerstattet.

Nun werden die Comedy Hirten für einen humorvollen Jahresrückblick 2022 sorgen. Und viele Prominente sind dabei, von Bundespräsident Alexander van der Bellen über den neuen Teamchef Ralf Rangnick, der noch dazu Marco Arnautovic und David Alaba mitbringt. Herbert Prohaska analysiert bei Barbara Rett die österreichische Kulturlandschaft, Thomas Sykora verrät uns, warum in Niederösterreich die besten Skifahrer daheim sind, Andreas Gabalier und DJ Ötzi geben ebenso 100 Prozent wie Wolfgang Ambros und Wanda.

Eine Programmänderung steht auch im Jänner bevor: Der Abend mit Klaus Eckel („Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“) wird auf den 18. Jänner 2024 verschoben, bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit, weitere Tickets sind noch nicht verfügbar. Information: 02243/444-351.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.