Joesi Prokopetz in Klosterneuburg: „Kabarett und Krimi“

„Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Kabarett.“ - Hin- und hergerissen zwischen feiner Satire und teuflischem Thriller erleben Sie einen noch nie da gewesenen Kleinkunstabend, dafür bürgt Joesi Prokopetz. Lachen, gleich darauf wohlig erschauern und schon wieder lachen. `The best of both worlds´, wie man sagt. Da können Sie sich auf was freuen. Joesi Prokopetz freut sich jedenfalls auf Sie. Am Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr. (Und nehmen`S die Mimi mit.)

