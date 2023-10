Dichtes Kulturprogramm in Klosterneuburg im Oktober

Der Oktober beginnt lustig mit ernstem Hintergrund: Freitag, 6. Oktober, bietet einen Realitäscheck mit Unterhaltungsfaktor im Kellertheater Wilheringerhof: Florian Scheuba und Florian Klenk mit ihrem Kabarett-Talk „Sag Du Florian – was ist jetzt schon wieder“.

Tags darauf wird es magisch: Paul Sommersguter lädt zur Vorpremiere von „R.O.X.Y. – Der Geist, den ich NICHT rief“ Doch wer zum Teufel ist diese R.O.X.Y.? Und vor allem - wie wird man sie wieder los? Samstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr.

Mit zurück in die Corona-Zeit nimmt uns Norbert Peter am Freitag, 13. Oktober in „Die letzte Rolle der Amalie Kratochwill“. Das Tagebuch der 81-jährigen Wienerin, die den Lockdown in ihrer Kabinettwohnung verbracht hat, gibt uns ein Gefühl dafür, was den einfachen Menschen wirklich beschäftigt.

Foto: Volker Weihbold

Musikalisch wird es am Samstag, 14. Oktober beim Jazzkonzert mit Barbara Rektenwald – „the feMale jazz art quartett plays the music of Dave Brubeck“, im Wilheringerhof.

Ein – ausverkaufter – Höhepunkt wartet am Freitag, 20. Oktober mit der Einspielvorstellung von Klaus Eckel – „Eckel spielt sich wieder“.

Standup-Comedian Gernot Kulis kommt am 25. Oktober in die Babenbergerhalle. Foto: Gerald Burggraf

Eine weitere Größe gibt sich die Ehre am Mittwoch, 25. Oktober in der Babenbergerhalle: Gernot Kulis – „Best Of 20 Jahre Ö3 Callboy“. Rufen Sie ihn nicht an, er kommt zu Ihnen. Anrufe wegen Tickets selbstverständlich erlaubt, dann kommen Sie zu ihm.