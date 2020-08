Die Zeiten sind nicht gut. Covid 19 hält die Welt weiter in Atem. Das wird sich auch nicht wesentlich ändern, so lange es keinen Impfstoff gegen das Virus gibt. Am Beispiel zweier völlig verschiedener Branchen zeigt die NÖN auf, in welcher Problematik wir stecken, wie – trotz unsicherer Situation – optimistisch nach vorne geschaut wird.

Nach monatelanger Sperre durften die Fitnesscenter wieder öffnen. Einer der größten Fitness-Tempel steht in Klosterneuburg: Im „Star Fitness“, ein Fitness-Paradies auf rund 3.000 Quadratmeter im Klosterneuburger Gewerbepark tummeln sich in „normalen“ Zeiten täglich so an die 300 Fitness-Begeisterte. In Corona- und Urlaubszeiten ist das etwas anders. Doch die, die kommen, sind sicher. „Ich glaube, wir sind der coronasicherste Ort in Klosterneuburg“, ist Clubmanager Willi Ruiss sicher, dass alles nur Erdenkliche getan wird, um eine Ansteckung im Fitnessclub zu vermeiden. Mehr als vorgeschrieben ist, wird für die Sicherheit der Mitglieder getan. Die Einhaltung eines Mindestabstands von zwei Metern, anstatt des schon berühmten Ein-Meter-Mindestabstands, wird strikt befolgt. Hand-Desinfektionsspender in jeder Etage der größten Fitnesseinrichtung der Babenbergerstadt sowie genügend Desinfektionsspender zur Reinigung der Geräte sorgen für klinische Sauberkeit.

Die Geräte wurden als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme weiter auseinander gestellt und in wenigen Bereichen sogar außer Betrieb genommen, um für einen noch höheren Schutz zu sorgen.

„Natürlich sind aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter speziell auf alle Maßnahmen geschult und sorgen damit für ein sicheres Training im Club. Man darf auch nicht vergessen, dass regelmäßiges Fitnesstraining das Immunsystem massiv stärkt und somit wohl eine der besten Gesundheitsvorsorgen ist“, weiß der „Stars Fitness“-Clubmanager. Als brandneue Maßnahme wurde zusätzlich die Messung der Körpertemperatur im Eingangsbereich des Clubs mittels Stirnthermometer eingeführt.

Und dass in diesem Club trotz aller negativen Randerscheinungen Optimismus herrscht, beweist der Mut zum Aus- und Umbau. Noch mehr Fitnessfläche wurde in den letzten Tagen geschaffen.

Lions klagen über Einnahmenrückgang

Er ist zum vierten Mal Präsident der Klosterneuburger Lions und hat wohl seine schwerste Amtsperiode vor sich: Reinhard Kolber. Hilfeleistungen für unschuldig in Not geratene Menschen und die Jugendförderung sind die Hauptziele der Lions. Wer Hilfe braucht, muss einen Antrag stellen, dieser Antrag wird geprüft und kommt dann in den Vorstand. Dort wird beraten, ob die Hilfestellung mit den Zielen des Lions Clubs zu vereinbaren ist. Dann gibt es einen Clubabend. Dort wird die Entscheidung getroffen. „Vor Corona hatten wir in etwa über 100 Anträge im Jahr zu entscheiden. Jetzt können wir nur mehr ein Drittel der Gesamthilfe leisten“, so der alte und neue Lions Präsident zerknirscht. Denn finanziert werde die Hilfe hauptsächlich mit Veranstaltungen – die heuer nur sehr beschränkt möglich sind.

Das Unterstützungsgeld kommt aus Veranstaltungen und Spenden. Aber das Spendenaufkommen ist sehr gering. Der Lions-Flohmarkt, der Lions-Jazzabend und der Weihnachtsmarkt sind die Haupteinnahmequellen. Kolber: „Unsere Flohmärkte mussten wir alle absagen. Man kann ja nicht den Helfern zumuten, mit Mundschutz, wenig Sauerstoff, ohne Budget die Veranstaltung durchzuziehen.“ Natürlich käme auch Geld aus den Mitgliedsbeiträgen herein, aber das fließe in die Organisation. Im Prinzip gehe das erwirtschaftete Geld aus den Veranstaltungen eins zu eins an notleidende Menschen. Alle im Lions Club arbeiten ehrenamtlich. Es entstehen keinerlei Kosten. „Wir finanzieren unsere Hilfen derzeit nur aus Rücklagen, die wir in besseren Zeiten zum Glück bilden konnten“, so Präsident Kolber. Obwohl gerade jetzt, in der Coronazeit, mit so vielen Arbeitslosen die Not größer ist als sonst.

Doch das jährliche Lions Jazz Konzert und der Weihnachtsmarkt scheinen aus heutiger Sicht gesichert zu sein.

Kolber: „Wie man diese Veranstaltungen führen wird, wissen wir heute noch nicht genau. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager hat aber schon für den Weihnachtsmarkt zugesagt. Wahrscheinlich wird der Umfang vermindert.“ Wie sich das Jahr 2021 gestaltet, steht noch ganz in den Sternen.

Der Sozialmarkt (SOMA) ist das Baby der Lions. „Georg Eckstein hat das damals gegen alle Widerstände durchgeboxt“, erzählt Kolber. Container und Ausrüstung ist von den Lions gespendet worden. SOMA hat dann wegen eines Sparprogramms einige Märkte geschlossen, und die EVN brauchte den Standort. Auch diese Probleme wurden gelöst. Jetzt gibt es einen neuen Standort, der Betreiber ist das Rote Kreuz, das Stift hat den Grund zur Verfügung gestellt, und die Gemeinde hat finanziell geholfen, erzählt Kolber nicht ohne Stolz.

Und abschließend: „Ich hoffe, dass wir wieder zu Geld kommen, damit wir es an notleidende Menschen weitergeben können.“