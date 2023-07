Kafka in Kierling: „Das Schlechte soll schlecht bleiben ...“

Kafkas letzer Atemzug: Die letzten sechs Wochen seines Lebens verbringt Franz Kafka im ehemaligen „Sanatorium Hoffmann“ in Kierling. Bekannt als sein Sterbehaus, befindet sich in diesem heute ein Studien- und Gedenkraum, der vorallem das letzte Lebensjahr des Schriftstellers und seine Zeit in Kierling zeigt. Erinnerungsstücke aus den letzten Monaten vor seinem Tod, bringen einem näher, wie es Kafka ergangen ist.

Jänner im Jahr 1924: Franz Kafka lebt mit seiner Lebensgefährtin Dora Diamant in Berlin. Es ist ein kalter Winter und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Nachdem sich im März bei ihm Schluckbeschwerden bemerktbar machen, ist die Diagnose nicht fern: Kehlkopftuberkulose. Folgend einem Aufenthalt im Sanatorium Wienerwald und im Allgemeinen Krankenhaus Wien trifft Kafka letztlich am 19. April im Sanatorium Hoffmann in Kierling mit Dora Diamant ein. Unklar ist, wieso er sich für das Sanatorium in der Klosterneuburger Ktestaralgemeinde entschied. Er bewohnt in diesem ein Zimmer mit Balkon und Gartenblick, Dora ein Gästezimmer.

Kafkas letzter Atemzug

In Kierling angekommen wurde Franz Kafka eine Schweigekur verordnet. Er durfte nicht sprechen und kommunizierte hauptsächlich über kleine Zettel, die sogenannten „Gesprächsblätter.“ Diese umfassen nicht nur die alltäglichsten Dinge: „Das Schlechte soll schlecht bleiben, sonst wird’s noch schlechter" und "Wo ist der ewige Frühling?“ ist auf den Gesprächsblättern zu lesen.

Kafka verließ kaum das Sanatorium, bekam aber viel Besuch von Familie und Freunden. Seinen letzten Brief schreibt er am 2. Juni, den Dora Diamant aufgrund seiner Erschöpfung für ihn fertig schreibt. Er bittet seine Eltern, ihn nicht zu besuchen. Am Tag darauf, den 3. Juni 1924, verstirbt Kafka im Alter von 40 Jahren. Sein Leichnam wird nach Prag überführt und dort bestattet.

Foto: Reibenschuh

Vom Sanatorium zum Gedenkraum

Heute ist im ehemaligen Sanatorium alles das noch wie Damals. Anlässlich Kafkas 100. Geburtags eröffnete die Österreichische Franz Kafka Gesellschaft darin einen Studien- und Gedenkraum, in dem die letzten Lebenswochen Kafkas dokumentiert sind. Fotografien, Briefe und Karten aus der Zeit vor seinem Tod sowie eine frei benutzbare Bibliothek mit Kafkas Werken, Sekundärliteratur und Übersetzungen lassen sich dort finden. Die Österreichische Franz Kafka Gesellschaft ist eine der ältesten Kafka-Gesellschaft der Welt und vergibt den Franz Kafka-Literaturpreis. Nächstes Jahr ist der 100. Todestag Kafkas und sie haben einiges in Planung: von Veranstaltungen über Bücher bis hin zu Symposien. Näheres dazu soll diesen Herbst feststehen.