Klosterneuburger Grundstücksbesitzer: „Wollen sicher nichts Böses“

Für die Einen ist es ein verwildertes Stück Land, das kultiviert gehört. Für die Anderen ein unberührtes, Naturparadies, das geschützt und erhalten werden muss. Die Einen sind die Eigentümer eines 17.000 Quadratmeter großen Landstücks am Ölberg. Die Anderen, Anrainer angrenzender Häuser, die die Natur genießen wollen. Der vor wenigen Tagen erfolgte rigorose Kahlschlag des der Natur überantworteten Grundstücks, löste bei den Anrainern Entsetzen aus. Die Eigentümer versichern aber: „Wir wollen sicher nichts Böses.“

Im Flächenwidmungsplan ist es als Grünland gewidmet und zieht sich von den Adressen „Am Ölberg 133“ hinunter bis nach Kierling. Doch Rodungen sind für Eigentümer eines als Grünland gewidmeten Grundstücks erlaubt. Das will Anrainerin Brigitta Eder aber so nicht akzeptieren: „Das war einmal ein kleines Naturparadies am Ölberg. Es bestand aus einem selbst gewachsenen Waldstück und einer heideartigen Wiese, umrankt von vielen schönen Föhren.“ Es hätte einige seltene Orchideenarten, Heilpflanzen und schon sehr seltene, fast ausgestorbene Pflanzen gegeben. Daher auch wunderschöne Schmetterlinge. In dem Waldstück, das für Menschen eigentlich unzugänglich war, sollen Rehe, Hasen, Füchse, Rebhühner, Eulen und Käuzchen gelebt haben. „Na ja, bis heute, als der riesen Mulcher kam und aus allem totes Gelände machte“, ist Eder entsetzt.

Einer totalen Rodung zuzustimmen, wenn im Frühjahr Tiere schon gesetzt, trächtig sind und Gelege haben, findet Eder besonders schlimm: „Ich kann gar nicht darüber nachdenken, wie viele Tiere heute ihren Lebenraum oder sogar ihr Leben verloren haben.“ Umweltschutz sei ja auch Klimaschutz. Die Lebensqualität ginge mit jeder zugebauten Wiese immer mehr verloren. Der Verdacht, der Hintergrund für die Brachialrodung wäre der Wunsch der Eigentümerfamilie das Grundstück zu verkaufen, erhärtet sich durch ein „willhaben“-Inserat: „Kaufen Sie die Lage: Premium Grünland, 16.650 Quadratmeter für Grünlandspekulanten, am Ölberg.“ Eders Fazit: „Klosterneuburg sollte ganz dringend über ein Baumgesetz nachdenken, das würde schon was bringen.“

Ein Stück „Grüne Lunge“ verloren gegangen

Das ist auch das Credo von Fraktionschef der Grünen Klosterneuburg, Sepp Wimmer: „Wir haben hier ein klimapolitisches Problem. Niederösterreich braucht einen besseren Schutz für die Natur.“ Die Bilder des Inserats zeigten sehr deutlich, dass es sich zum überwiegenden Teil um eine Wienerwaldwiese gehandelt hat, die nur an den Rändern verwachsen war. Problem ist, dass in Zeiten der Klimakrise, der Dürre und Wasserknappheit 17.000 Quadratmeter Grünland langfristig in eine öde braune Wüste verwandelt werden können. Wimmer: „Es gibt dort jetzt für lange Zeit keine Gräser, Blumen, Büsche oder Bäume, die ihren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten können.“ Damit wäre nicht nur ein wertvolles Stück „Grüner Lunge“, die man dringend im Kampf gegen den Klimawandel brauche, verloren gegangen, sondern auch Lebensraum für Tiere.

Und es wäre nicht nur Grünland, bei dem die Bevölkerung bemerkt, dass es ihr als „Grüne Lunge“ zunehmend verloren geht. Wimmer: „Zigtausende Quadratmeter gewidmetes Bauland, dass über Jahrzehnte zu einer ‚grünen Lunge‘, mit Gärten, Wiesen und Bäumen geworden ist, wird jetzt zunehmend verbaut.“ In Klosterneuburg gäbe es etwa 150 Hektar – 200 Fußballfelder – davon. Aufgrund von horrenden Entschädigungszahlungen könne es nicht rückgewidmet werden. „Niemand sollte sich aber der Illusion hingeben, es würde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht verbaut werden“, ist sich Wimmer sicher.

Grundstück wird nicht verkauft

Die NÖN sprach mit einem der Eigentümer, Peter Corda, um die Hintergründe der Rodung zu erfahren. Er ist eines von vier Kindern, die das Grundstück nach dem Ableben der Eltern geerbt haben. „Dieses Grundstück ist seit etwa 40 Jahren in unserem Familienbesitz.“ Vor Jahrzehnten hätten die Eltern dort Weingärten betrieben. Nun, nach dem Ableben der Mutter hätte man überlegt, was damit geschehen soll. Corda: „Es stimmt, es gab Überlegungen das Grünland zu verkaufen. Aber das ist durch die notwendige Genehmigung der Grundverkehrskommission gar nicht so einfach. Diese Überlegung ist aber nun vom Tisch.“

Es wird also nicht an Grünlandspekulanten verkauft und es besteht daher auch nicht die Gefahr, dass das Grundstück verbaut wird. Das sei nicht mehr im Sinne der Familie. Aber warum hat man dann gerodet?

Corda: „Es soll eine Wiese werden. Ich will, dass dort Kühe friedlich grasen.“ Das für die Grundstückseigentümer verwilderte Landstück musste gerodet werden. Im Herbst soll es umgeackert und Rasensamen eingebracht werden. „Im Frühjahr 2024 wird hier wieder eine Wiese wachsen“, verspricht Corda. Die Rodungen seien nun abgeschlossen.

Wir würden es so gerne glauben…

