Luca Pelanda: „Kunst schaffen ist nicht wie Kartoffeln schälen“

Fünf Jahre steht Luca Pelanda schon am Dirigentenpult der Stadtkapelle Klosterneuburg. Trotz der durch Corona bedingten langen Proben- und Auftrittspause ist der Enthusiasmus des jungen Südtirolers ungebrochen.

„Das Wichtigste ist – in jedem Alter – immer der Spaß an der Musik.“

„Wir haben heuer eine eher lange Vorbereitungsphase auf unser Konzert am 14. Mai. Da wir durch die Corona-Pause doch einiges an Routine eingebüßt haben, wollte ich nichts riskieren. Jetzt kommen wir aber in die Endphase, wo erfahrungsgemäß am meisten weitergeht“, freut sich der Kapellmeister.

Neben der Stadtkapelle leitet Luca Pelanda seit 2017 auch die Junior Winds, das Nachwuchsblasorchester der Musikschule Klosterneuburg. „Die erfolgreiche Nachwuchsarbeit ist natürlich ein sehr wichtiger Baustein, um die musikalische Qualität des Orchesters zu erhalten bzw. noch zu steigern. Das Wichtigste ist – in jedem Alter – aber immer der Spaß an der Musik“, meint Pelanda, der aber seinen Musikerinnen und Musikern auch einiges abverlangt.

Kunst verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit

„Kunst schaffen ist nicht wie Kartoffeln schälen, nebenbei läuft das Radio und wir denken an den letzten Urlaub. Kunst verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit und Hingabe, dass jeder Ton einen Sinn hat, bewusst gespielt wird und etwas aussagen will.“

Davon kann sich das Publikum beim Comeback-Konzert der Stadtkapelle am 14. Mai um 18 Uhr in der Babenbergerhalle überzeugen. Das Konzert steht unter dem Motto „Heroes – Die Helden unserer Zeit“ und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit sinfonischer Blasmusik, Filmmusik, aber auch bekannten Schlagermelodien und einigen Konzertmärschen.

Karten sind im Vorverkauf über die Homepage der Stadtkapelle erhältlich.

www.stadtkapelleklosterneuburg.com/vorverkauf .

