Zweitwohnsitzer-Wahlrecht: „Erster Schritt in die richtige Richtung“

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinden sind die sogenannten Ertragsanteile. Hier wird Steuergeld auf die Gemeinden pro Kopf umgelegt, was bedeutet: Je mehr Einwohner eine Gemeinde hat, desto mehr bekommt sie vom Steuertopf. Der Haken daran: Es werden nur die Bürger gezählt, die hauptgemeldet sind.

Mit den vielen Zweitgemeldeten trifft das insbesondere die sogenannten Speckgürtelgemeinden. Klosterneuburg ist so eine.

Der Stadt, mit ihren rund 7.000 zweitgemeldeten Bürgern, entgeht hier viel Geld. Jetzt soll das Wahlrecht für Zweitwohnsitzer in Niederösterreich abgeschafft werden. Eine entsprechende Einigung bestätigten vorige Woche die Landtagsklubs von ÖVP und SPÖ, allerdings scheint es nun doch nicht ganz fix zu sein:

„Der erste Schritt in die richtige Richtung“, wäre es jedenfalls für Landtagsabgeordneter und Klosterneuburger Stadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP).

Die finanzielle Lage der Gemeinden verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. Immer weitreichendere Aufgabenbereich und sinkende Ertragsanteile tragen dazu bei. Auf der anderen Seite gibt es in Klosterneuburg aber rund 7.000 zweitgemeldete Bürger, die zwar in der Babenbergerstadt leben und daher teure Infrastruktur konsumieren, aber ihren Hauptwohnsitz in der Bundeshauptstadt haben.

Als Gründe dafür wird der Anspruch auf eine Gemeindewohnung in Wien genannt, oder aber auch das in Kürze eingeführte flächendeckende Parkpickerl. Letzteres bekommt man nur, wenn man in Wien hauptgemeldet ist. Hier befürchten die an Wien grenzenden Gemeinden sogar einen Abgang ihrer Hauptgemeldeten.

Wenn persönliche Vorteile höher als das gemeinschaftliche Wohl wiegen, muss die Politik Konsequenzen ziehen.“ Christoph Kaufmann Landtagsabgeordneter

Christoph Kaufmann, eine treibende Kraft, für die Änderung des Wahlrechts in Niederösterreich, konstatiert in Klosterneuburg eine wachsende Schere zwischen den hohen Ansprüchen der neuen Bewohner mit Wiener Hintergrund und den finanziellen Mitteln, die die Gemeinden haben. „Würden sich von den rund 7.000 Nebenwohnsitzern in Klosterneuburg nur etwas über 1.000 zum Hauptwohnsitz bekennen, hätten wir die jährlichen Zuschüsse für das Happyland schon aus den zusätzlichen Ertragsanteilen finanziert.“

Nur zehn Prozent neue Hauptwohnsitzer, würden den Neubau des größeren Eislaufplatzes ohne Probleme finanzieren. Wenn sich nur die Hälfte der Zweitwohnsitzer, die ja auch sehr gerne die tolle Freizeit-, Mobilitäts-, Schulische und Städtische Infrastruktur in Anspruch nehmen, zum Hauptwohnsitz bekennen würde, wäre das für Klosterneuburg ein jährliches Budget-Plus in Höhe von fast vier Millionen Euro. Kaufmann: „Da könnten wir schon viele Projekte, die sich ja alle Parteien wünschen, realisieren.“

Für Kaufmann gäbe es hier eine politische Verantwortung gegenüber den Gemeinden und den Bürgern: „Wenn persönliche Vorteile wie der Erwerb eines Parkpickerls oder der Anspruch auf eine Gemeindewohnung höher wiegen, als das gemeinschaftliche Wohl und der Erhalt der hohen Lebensqualität in der Gemeinde wo ich wohne, dann muss die Politik hier Konsequenzen ziehen.“

Dass der Entzug des Wahlrechts für Zweitgemeldete nichts an der finanziellen Schieflage ändern würde, ist Kaufmann bewusst: „Der Verlust des Wahlrechts ist sicherlich für viele das kleinere Übel. Aber Mitentscheiden über das Programm für eine Gemeinde oder das Land, sollten dann doch nur jene Bürgerinnen und Bürger, die sich auch zu 100 Prozent zu dieser Gemeinde oder dem Bundesland bekennen.“

Die Wahlrechts-Novelle soll am 24. Februar im Landtag beschlossen werden.

