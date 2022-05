Keine Pfeile mehr im Köcher: Aus für den Maria Gugginger Bogenwald

Werbung

Zwei Jahre lang existierte der Verein „Bogenwald“ bei Maria Gugging. Seit rund drei Wochen ist er geschlossen, und wird es in dieser Form wohl auch bleiben. Grund dafür ist eine Unstimmigkeit zwischen dem Verein und dem Verpächter des Areals.

„Wir sind gescheitert. Die neuen Bedingungen, vor die uns der Verpächter stellt, sind für uns nicht leistbar“, beschreibt Vereinsobmann Hannes Oberndorfer die Situation. Gemäß seiner Beschreibung wäre es wirtschaftlich nicht tragbar gewesen, den Forderungen nachzukommen.

„Es ist sehr schade, da der Parcours zu einem beliebten Familienausflugsziel wurde. Wir hatten viel Herzblut und Energie hineingesteckt“, so Oberndorfer. Vier Monate Verhandlungen zwischen Verein und Verpächter waren der Schließung vorangegangen. Ohne Erfolg.

Der Verpächter und Besitzer des Waldstückes, Johann Roiser, sieht die Gründe für das Scheitern des Bogenwaldes ganz woanders. „Im ersten Jahr habe ich dem Verein die Pacht sogar erlassen. Im zweiten Jahr belief sich diese auf gerade einmal 300 Euro monatlich, die wir mündlich vereinbart hatten“, erklärt er die Ausgangslage der Zusammenarbeit.

Bei den Einnahmen, die der Bogenwald seiner Einschätzung nach aber tatsächlich erwirtschaftete, erschien ihm diese Vereinbarung nicht gerecht. „Zunächst wurden statt den vereinbarten drei Hektar vom Bogenwald vier Hektar des Grundstücks genutzt. Es wurden durch vorgenommene Modifikationen lebende Bäume in Mitleidenschaft gezogen und teils abgetötet. So entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro, den mir niemand ersetzt hat“, so Roiser.

Dem Verpächter gehe es hier aber nicht ums Geld, sondern um Korrektheit: „Bei der Besucherfrequenz und den Preisen, die der Bogenwald pro Besucher erwirtschaftete, fühlte ich mich ausgenutzt. Ich orientierte mich bei meinen Vertragsvorschlägen am Bogenparcours am Kahlenberg, wo es einen fairen und korrekten Pachtvertrag zwischen Betreiber und Verpächter gibt. Genau danach wollte ich mich richten. Und dafür werde ich nun als gierig bezeichnet.“

Jedenfalls ist Roiser neuen potenziellen Partnern gegenüber aufgeschlossen, die auf seinem Grundstück einen neuen Bogenparcours errichten wollen. Auch Oberndorfer ist schon in Verhandlungen mit neuen, möglichen Verpächtern für einen neuen Standort für den Bogenwald.

