Stefan Jürgens: Ein „Star zum Anfassen“ in Klosterneuburg

Stefan Jürgens – „Ein Star zum Anfassen“ im Kellertheater Wilheringerhof. Das konnten auch die NÖN Gewinner Susanne Habrich und ihre Schwester und Peter Wittmann mit Gattin feststellen, als der beliebte Schauspieler nach seiner musikalischen Lesung „Nenn´ es Liebe- Mutwillige Liebesergrüsse und andere Liebestollheiten“ sich die Zeit nahm Autograme zu geben und mit seinem Publikum nach der Vorstellung gemütlich zu plaudern.

In seinem ersten veröffentlichten Gedichtband „Loveletters mutwillige Liebesergüsse“ zeigt sich Stefan Jürgens auf der Bühne des Kellertheaters selber als hoffnungsvoller Romantiker, der den Grabenkämpfen der Geschlechter hemmungslos mit dem Wunder der Liebe begegnet. Hier wird die Liebe gefeiert und zur obersten Glücksformel erhoben. Ein Aufatmen in dunklen Zeiten und ein Nachtlicht zur Zuversicht. In seiner Leseperformance „Nenn' es Liebe“ lässt er alle Erscheinungsformen der Liebe an uns vorüberziehen – von der Heilkraft bis zur Zerstörungswut.

Für fleißige Kellertheaterbesucher ist Stefan Jürgens übrigens kein Unbekannter, erinnert Kulturamtsleiter Franz Brenner. Im Vorjahr präsentierte sich der aus dem Fernsehen bekannte Star mit seinem Soloprogramm „So viele Farben“ mit Stand up-Comedy-Elementen, Geschichten aus dem Leben aber auch als passionierter Musiker.