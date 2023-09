Großküchen in Klosterneuburg: Schon jetzt regional und bio

Woher stammt mein Schnitzerl? Haben glückliche Hühner die Eier gelegt oder kann ich das Glas Milch mit reinem Gewissen genießen? In den Großküchen müssen diese Fragen seit Anfang September eindeutig geklärt sein. Denn es gilt eine Kennzeichnungspflicht für die Herkunft von Fleisch, Eiern und Milch. Die Klosterneuburger Institutionen sehen sogar eine Erweiterung dieser auf Obst und Gemüse als sinnvoll an.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit - das sind die beiden wichtigsten Faktoren der Kennzeichnungspflicht für das Caritas Haus St. Leopold und die Stadtgemeinde, die für die Verköstigung der Jüngsten in den Kindergärten und Schulen zuständig ist. „Uns als Stadt war dies beim Bezug des Essens für die Kindergärten und auch Schulen immer schon wichtig, so wurde zum Beispiel bei der Ausschreibung des Rahmenvertrages für das Kindergartenessens ein Lieferant gewählt, der die Lebensmittel zu zwei Dritteln regional aus Österreich bezieht und es wird auch extra mehr bezahlt, um einen Bioanteil von mindestens 50 prozent zu gewährleisten“, versichert Schulstadträtin Maria Theresia Eder. Außerdem erleichtere die neue Regelung bei Bestellungen, Entscheidungen zu treffen, sind sich Silvia Regenfelder-Marx, Hygienekontaktperson, und Andras Kondor, Küchenkoordinator, vom Haus St. Leopold einig. Außerdem werde dadurch natürlich auch für den Verbraucher die Herkunft der Lebensmittel transparenter.

Erweiterung auf Obst und Gemüse sinnvoll

Aber wie wird die neue Verordnung nun in der Praxis umgesetzt? „Die Umsetzung erfolgt durch die Ausverhandlung des Rahmenvertrages. Die Angaben erfolgt auf den gelieferten Mahlzeitpackungen“, erklärt Eder. Außerdem werde derzeit erhoben, ob auch auf den wöchentlichen Speiseplänen, die in den Kindergärten und Schulen aushängen, eine einfache Herkunftsangabe möglich sei. Und im Haus St. Leopold? „Ähnlich der Allergenangabe - in Form einer gesammelten Angabe als Aushang“, berichtet Regenfelder-Marx über die Praxis im Altersheim.

Nicht nur die Großküchen müssen sich auf die Neuerungen einstellen, auch so mancher Lieferant wird wohl ausgetauscht werden. Damit rechnen zumindest die Zuständigen im Haus St. Leopold. Allerdings wird der Einkauf zentral von der Caritas gesteuert.

Die Stadtgemeinde rechnet dagegen nicht mit Änderungen. „Größtenteils beziehen wir unsere Essen über die Firma Gourmet (Kindergärten und Schulen). In einigen Schulen wird das Essen auch vom Krankenhaus und von der Firma Kostbar geliefert. Da wir auch bisher schon auf die Regionalität und einen hohen biologischen Anteil der Lebensmittel geachtet haben, rechnet ich nicht mit Änderungen“, setzt die Stadtgemeinde auf die bisher bewährten Lieferanten und Essensanbieter.

Von der neuen Regelung sind bisher Obst und Gemüse allerdings ausgeschlossen. Aber würde eine Erweiterung der Herkunftspflicht zumindest auf diese Nahrungsmittel Sinn machen? „Ja, unbedingt! Es bringt ja auch die Fairtrade-Bezeichnung was!“, ist sich Regenfelder-Marx sicher. Und auch Eder stimmt ihr in diesem Punkt zu: „Ja, das würde ich insofern für sinnvoll erachten, wenn eine einfache klare und nachvollziehbare Kennzeichnung für die Konsumenten gewährleistet werden kann.“