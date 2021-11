Ein Jungstar am Cello im Klosterneuburger Salon Ehrenfellner

Er zählt zu den herausragendsten Cellisten seiner Generation: Der iranisch-stämmige, 1992 in Bregenz geborene Kian Soltani ist international gefragter Solist und gilt in der Musikszene als absoluter Shooting Star. Dem Komponisten, Geiger und Veranstalter Christoph Ehrenfellner ist es gelungen, Soltani im Rahmen der Salonkonzerte im Augustinussaal zu engagieren.

Eine (gar nicht so) kleine Sensation, denn: „Kian Soltani ist am Cello eine Begabung, wie sie alle zehn Jahre kommt. Das ist nicht irgendwer, sondern der Roh-Diamant, der durch alle großen Häuser Europas getragen wird“, freut sich Ehrenfellner schon auf den Abend am 10. November um 19 Uhr.

Mi 12 Studium an Basels Musik-Akademie begonnen

Schon im Alter von vier Jahren begann Soltani, dessen Eltern ebenfalls Musiker sind, mit dem Cellospiel. Mit zwölf Jahren nahm er an der Musik-Akademie der Stadt Basel ein Studium bei Ivan Monighetti auf, das er ab 2014 an der Kronberg Academy bei Frans Helmerson fortsetzte. Im selben Jahr gab er sein Debüt beim Kissinger Sommer, wo er mit dem Luitpoldpreis ausgezeichnet wurde. 2017 erhielt er den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals und den Credit Suisse Young Artist Award für 2018, der auch ein Konzert mit den Wiener Philharmonikern im Rahmen des Lucerne Festivals beinhaltet.

Als Solist trat Soltani mit dem West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim auf, mit der Basel Sinfonietta, dem Sinfonieorchester Liechtenstein sowie dem Tonhalle-Orchester Zürich unter Neville Marriner. Bei der International Paulo Cello Competition 2013 in Helsinki erhielt Soltani den ersten Preis. Er ist Preisträger zahlreicher weiterer Cellowettbewerbe, war Stipendiat der Mozart Gesellschaft Dortmund und wird von der renommierten Anne-Sophie Mutter Stiftung gefördert.

Mit 19 Jahren Debüt im Wiener Musikverein

Im Alter von 19 Jahren gab Kian Soltani sein Debüt im Wiener Musikverein. Weitere Auftritte als Solist und Kammermusiker führten ihn in große Konzertsäle und zu internationalen Festivals in Europa, Asien und Amerika. Und nun also auch nach Klosterneuburg: „Mitgebracht von Hyung-ki Joo, dem master-mind von Igudesman&Joo“, so Ehrenfellner.

Der Pianist des weltberühmten Comedy-Duos schart gleich zwei Ensembles um sich: Neben Soltani sind auch Johannes Eder (Cello), Christina Suklar (Violine) und nicht zuletzt Christoph Ehrenfellner mit dabei und präsentieren Klaviertrios von Johannes Brahms und Maurice Ravel.

Kontakt und Anmeldung unter 0699/11021720 sowie www.salonehrenfellner.at.