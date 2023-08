Kids im Sommer Ferienspiel Klosterneuburg im Endspurt

Ferienspiel Klosterneuburg zu Gast bei Sybille Schopper, die den Kindern Bienen und Kräuter näher brachte. Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg

D as Ferienspiel geht in den Endspurt, noch wenige freie Plätze für restliche Termine in Klosterneuburg.

Zu Besuch bei den Bienen im Kräutergarten war das Ferienspiel im August. Stadträtin Maria Theresia Eder freute sich über die beim Ferienspiel erstmals durchgeführte Station, bei der die Kinder nicht nur Honigprodukte kennenlernten, sondern auch unter der Leitung von Sybille Schopper selber Kräuterrezepte ausprobieren konnten! „Es ist ganz wichtig, dass schon unsere Kinder lernen, wie wichtig der sorgsame Umgang mit Natur, Insekten und den Pflanzen für uns alle ist“, freut sich Stadträtin Eder über den Erfolg dieses Angebots im Ferienspiel. In den letzten beiden Ferienwochen gibt es nur mehr für folgende Stationen freie Plätze: Dienstag, 29. August, 15 und 16 Uhr - Wing Tsun – Kinder Selbstverteidigung – Schnuppertraining Donnerstag, 31. August, 16 bis 17.30 Uhr – Ultimate Frisbee bei den Mosquitos Freitag, 1. September, 17 und 18 Uhr – Restplätze beim Kindertheaterstück „verWünscht“ am Rathausplatz Gratis-Anmeldung unter Tel. 02243 444 - 222 DW oder per Mail an jugendreferat@klosterneuburg.at .