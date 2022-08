Dokumentation für Museum: Aus dem Leben des „Urgermanen“ Mohaupt

Werbung

Einst lebte in der Kierlinger Waldregion mit seiner Familie Robert Mohaupt auf dem selbst errichteten Germanenhof ein Leben, wie es wohl zur Zeit der Völkerwanderung üblich war.

Über Jahrzehnte hinweg war der Hof nicht nur Lebensprojekt eines „Aussteigers“ mit historischer Affinität, sondern auch ein wahrer Publikumsmagnet. Zur Gemeinde Klosterneuburg hatte er ein ambivalentes Verhältnis, eine von ihm erstrebte Anerkennung als Freilichtmuseum erhielt er nie.

Als das „Germanendorf“ - bestehend aus vier Gebäuden - im Februar 2005 abbrannte, musste der 85-jährige Mohaupt sein Lebenswerk aufgeben. Gattin Erika war da schon nicht mehr bei ihm, da diese schwer erkrankt das Einsiedlerleben verlassen hatte. Sohn Ardarich, der heute einem technischen Beruf nachgeht, zog es in die Zivilisation.

Robert Mohaupt starb 2016, sein Begräbnis am Kierlinger Friedhof zog damals großes Interesse auf sich.

Dokumente nun im Universalmuseum

Vergangene Woche erhielt das Kierlinger Museum per Post ein ganzes Konvolut an Unterlagen über den Urgermanen Mohaupt. Übersender ist ein langjähriger Freund des Museums und von Fritz Chlebecek, Franz Vormaurer aus Gablitz.

Er hat viele Jahre Mohaupt in dessen beabsichtigtes Germanendorfmuseum im Kierlinger Felenzgraben bzw. am Freiberg besucht, zahlreiche Aufnahmen gemacht und Zeitungsartikel gesammelt. Der älteste Beitrag stammt aus dem Jahre 1967 und ist eine unverzichtbare Dokumentation über Mohaupt und dessen erstrebte Lebensziele.

Franz Vormaurer schreibt in seinem Brief vom 5. August 2022 (laut Poststempel) dass er sich nun, altersbedingt, von vielen seiner ihm lieb gewordenen Dokumentationen trennt und will, dass das Universalmuseum Kierling, das Kontakt zu Mohaupts Sohn Ardarich hat, diese an ihn weiterleitet.

Nach Auswertung und Digitalisierung wird das natürlich geschehen. Das Museum Kierling, welches Mohaupt jahrelang dokumentarisch bis zu seinem Begräbnis am 14. November 2016 am Kierlinger Pfarrfriedhof begleitet hat, plant schon lange eine Dokumentation über ihn, es hat jedenfalls dazu wieder zahlreiche neue Unterlagen erhalten.

