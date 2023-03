Vorsicht auf den Straßen: Die Kröten beginnen schon zu wandern

Jedes Jahr machen sich die Amphibien auf die Wanderung von ihren Landlebensräumen hin zu den Laichgewässern. Dabei müssen sie auch gefährliche Straßen überqueren. Gibt es hier keine Vorkehrungen, erleiden viele den Straßentod.

Einer der Punkte, an denen die meisten Todesopfer in der Region zu beklagen sind: Ein Abschnitt der B14 durch Maria Gugging. An vereinzelten, warmen, feuchten Abenden wurden hier heuer schon Kröten gerettet, dank engagierter Tierschützer. Zweiter Risikopunkt: Die Hintersdorfer Straße, wo vergangene Woche bereits Erdkröten zu Tode kamen.

Gefährdete Tiergruppe verliert Lebensraum

Amphibien, also Frösche, Kröten, Molche und Salamander, gehören zu der gefährdetsten Tiergruppe weltweit. Ihr Lebensraum wird immer weniger, durch die Begradigung der Flüsse, Boden-Versiegelung (Verbauung, Straßen,..) und Trockenlegungen von Feuchtgebieten sind viele Laichgewässer dieser Tiergruppe verschwunden. Auch Pestizide, der Mangel an Nahrung (Insektensterben) sowie Pilzerkrankungen setzen ihnen zu, wie Amphibienexperte Walter Hödl bei einem Vortrag in Kierling erläuterte.

Wanderungen durch Maria Gugging

In Maria Gugging gibt es noch Laichgewässer und damit auch wandernde Tiere. Nachdem im Jahr 2021 zahlreiche Kröten überfahren wurden, gibt es seit März 2022 auf Anfrage beherzter Tier-Retterinnen gemeinsam mit dem Naturschutzbund Klosterneuburg und mit großer Unterstützung der Straßenmeisterei Tulln, einen Amphibienzaun entlang der B14 zwischen dem Gasthaus Waldhof und der Rotkreuzgasse.

Unsere ‚Krötenrettungs- gruppe‘ ist schon in den Startlöchern, neue Mitglieder sind willkommen.“ ILSE WRBKA-FUCHSIG Naturschutzbund Klosterneuburg

Die Straßenmeisterei Tulln stellte einen Amphibienzaun auf und ehrenamtliche Helfer betreuten den Zaun, indem sie die in Kübel gefallenen Kröten und anderen Tiere sicher über die Straße brachten.

Insgesamt wurden im Vorjahr 436 Tiere über die B14 in Maria Gugging und etwa 330 Kröten über die Hintersdorferstraße getragen. „Nur 15 tote Tiere wurden 2022 beklagt. Das ist im Vergleich zum Jahr davor sehr erfreulich und den vielen Helferinnen und Helfern sowie dem Zaun zu verdanken“, Ilse Wrbka-Fuchsig vom Naturschutzbund.

So soll es auch in diesem Jahr laufen, der Zaun wird aufgestellt, die Gruppe beginnt sich zu vernetzen, drehte erste Runden, half einigen Kröten.

Wichtige Information für Teichbesitzer (und deren Nachbarn): Erdkröten quaken nur sehr leise. Die im Mai und Juni quakenden Frösche sind allesamt streng geschützt, ein Verbringen der Tiere (wie auch der Eier und anderer Entwicklungsstadien) ist verboten.

