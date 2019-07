Ganz Klosterneuburg stöhnt unter der Last der vielen Baustellen, die alle im Sommer untergebracht werden müssen. So erfolgte am 11. Juli der Startschuss für die nächste Baustelle, die zu Behinderung des Stadtverkehrs führen wird. Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann nahm in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den offiziellen Baustart für die Sanierungen der Brücke über den Kierlingbach im Zuge der Landesstraße B 14 vor.

Brücken werden im Rahmen eines gewissen Zeitschemas regelmäßig und stetig auf Schäden kontrolliert. Dabei hat man festgestellt, dass die Kierlingbachbrücke in die Jahre gekommen ist.

Die Landesstraße B14 quert im Bereich des östlichen Ortsendes von Kierling den Kierlingbach mit einem rund 7,20 Meter langen Gewölbetragwerk. Das Brückenobjekt wies aufgrund seines Alters (Baujahr 1950 und Umbau 1977) Zeitschäden auf. In Mitleidenschaft wurden im Laufe der Zeit die Abdichtung, der Fahrbahnbelag, der Randbalken und das Geländer gezogen.

Bauarbeiten bis August 2019

Um weitere Zeitschäden zu vermeiden sowie einen optimalen und reibungslosen Verkehrsfluss zu ermöglichen, hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, das Brückenobjekt zu sanieren.

Über dem Gewölbe der Brücke wird eine lastverteilende Platte errichtet, wobei im Zuge der Baumaßnahme die zuvor außen liegenden Einbauten wie LWL- Leitung, Strom, Wasserleitung, in die Platte verlegt werden.

Unter Beibehaltung des Breitenbandes der Brücke werden im Zuge der Baumaßnahmen die Randbalken, die Fahrbahnbeläge, die Brückenabdichtungen sowie die Geländer abgetragen und durch eine zeitgemäße, dem letzten Stand der Technik entsprechende Ausführung anschließend wieder neu hergestellt. Die Bauarbeiten werden unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung von der Firma Anton Traunfellner GmbH, aus Scheibbs, ausgeführt.

Keine Kosten für die Stadtgemeinde

Die Gesamtbaukosten betragen rund 230.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden. Der NÖ Straßendienst ersucht die Verkehrsteilnehmer um ihr Verständnis während der Bauarbeiten.

Mit der Fertigstellung ist, wie bei der Enge in Kritzendorf, erst mit Ende August 2019 zu rechnen.