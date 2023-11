Ab 6. November: HNO-Kassenstelle in Klosterneuburg

Die Verträge sind unterschrieben, am Montag geht's los: Mohammed Mahmood startet mit 6. November als HNO-Kassenarzt. Und besetzt so eine Stelle, die über zwei Jahre vakant war: „Ich bin schon gespannt“, freut sich der Facharzt auf seine neue Aufgabe.

Mahmood kennt Klosterneuburg, hat seit vier Monaten in der HNO-Praxis von Christoph Brand ausgeholfen: „Die Leute sind sehr nett und freundlich. Man sagt oft: ,Die meisten sind freundlich' - aber hier sind es wirklich alle!“, schwärmt der Mediziner. Seine Patientinnen und Patienten müssen sich bei der Anreise künftig nicht umgewöhnen: Mahmood bleibt in der Ordination in der Kierlinger Straße 19/3. Eine Adresse, die seit gut 25 Jahren die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde beheimatet - vormals Kurt Neuwirth-Riedl, später Brand, HNO-Wahlarzt mit kleinen Kassen (BVAEB, SVS und KFA Wien). Dieser wird vermutlich Anfang 2024 in Top 6 der Kierlinger Straße 19 ziehen, wo früher die Hautarzt-Praxis war.

Einziges Manko an den Räumlichkeiten der Kassenpraxis: Sie sind nicht barrierefrei, drei Stufen beim Eingang müssen überwunden werden. „Wir haben eine Rampe“, betont Mahmood. Gemeinsam mit seinem Team ist er bemüht, älteren Personen und Menschen mit Behinderung zu helfen. Optimal sei es nicht, dass die Ordination nicht vollständig barrierefrei ist, aber: „Ich wollte so schnell wie möglich mit der Kassenstelle starten.“

Vom Irak nach Klosterneuburg

Kassenärzte zu finden ist heutzutage schwer. Warum wagt Mahmood den Schritt? „Geld ist mir nicht wichtig, genug ist besser als zu viel. Ich will einfach mit meiner Familie hier leben und ich freue mich, hier zu sein“, unterstreicht Mahmood. Seine Lebensgeschichte: Der 48-Jährige kommt aus dem Irak, hat dort die Universität abgeschlossen, bevor er für die Ausbildung nach Jordanien gezogen ist. Dort hat er begonnen, Deutsch zu lernen und ist schließlich nach Österreich übersiedelt: „Hier gibt es mehr Sicherheit für meine Kinder und meine Frau!“ Nach der Nostrifizierung in Wien arbeitete Mahmood im Krankenhaus Braunau, hat dort Assistenz-Zeit und Facharzt absolviert.

Mittlerweile lebt der HNO mit Familie in Wien und hat die österreichische Staatsbürgerschaft: „Das ist nicht nur ein Papier, es ist ein Gefühl. Ich fühle mich hier wie in meinem Heimatland!“ Für Mahmood ist das nicht selbstverständlich, er dankt den Menschen, die ihn bei der Integration unterstützt haben, und der Politik: „Ich war auch fleißig, aber alleine hätte ich es nicht geschafft!“

Vielleicht auch deshalb will der Facharzt nun etwas zurückgeben: „Wenn Leute Schmerzen haben und ich kann helfen - das freut mich. Es freut, wenn sie dann bei der Kontrolle sagen, sie haben keine Beschwerden mehr.“ Und: „Man darf nicht vergessen: Wir sind alle Menschen!“