In Kierling von Weingarten zu Weingarten „hupf'n“

Voller Genuss und Freude: Nachdem das erste Kierlinger Weingarten Hupf´n im letzten Jahre ein voller Erfolg war, soll es die Veranstaltung heuer wieder geben. Am Sonntag, 27. August, von 11-20 Uhr ist es wieder soweit: Das Chateau der Familie Fabian sowie die Familien Kerbl, Fanta und Andreas Kafka laden in ihre idyllische Weingärten für einen Tag voller köstlicher Schmankerl und erlesener Weine. So kann ganz einfach von Weingarten zu Weingarten „gehüpft“ werden. Erreichbar sind diese zu Fuß über die Marschallgasse, Dorfberggasse oder durch das Grüntal.