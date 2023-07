Im Juli im Kalender: Kierlinger Musikgenie Karl Salomon

Zwölf Monate, zwölf Persönlichkeiten: Das Universalmuseum Kierling zeigt in seinem Jahreskalender 2023 auf, wer hinter Kierlings Straßennamen steckt. Im Juli wird Karl Salomon vorgestellt. Laut Gemeinderatsbeschluss vom 5.10.2001 wurde die Karl-Salomon-Gasse nach diesem benannt.

Karl Salomon wurde am 15.10.1907 in Kierling geboren und war gelernter Schumacher. Er wechselte er in den Postdienst und wurde schließlich zum Amtsleiter. Vier Jahre kämpfe Salomon im zweiten Weltkrieg, drei Jahre war er in russischer Gefangenschaft. Er war ein musikalisches Universalgenie: Salomon beherrschte nicht nur neun Instrumente, sondern war ebenso Kapellmeister, Chorleiter und Komponist. Er spielte bei der Musikkapelle Falb und war bei der Feuerwehr-Musikkapelle ab dem Jahr 1948 Kapellmeister. Er war in den Jahren von 1954 bis 1995 Chormeister der Kierlinger Sängerrunde und war 75 Jahre ein Teil des Kierlinger Kirchenchors. Vom Österreichischen Sängerbund wurde Salomon mit der Jaksch-Medaille im Jahr 1990 geehrt. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Kierling war er ein Ehrenmitglied. Die musikalische Neujahrsbotschaft, die seit 1870 überliefert wurde, hielt er in Noten fest und schuf zudem viele Kompositionen. Am 9.1.1996 verstarb er und wurde er am Kierlinger Pfarrfriedhof bestattet. Eine Ehrentafel befindet heute noch sich bei der Schubertlinde, im Jahr 2001 wurde ihm eine Gasse im Ort gewidmet: die Karl-Salomon-Gasse.