Kierlinger Pionier der Heimatforschung Josef Schmutzer

Im Juni stellt der Kalender Josef Schmutzer vor, dem die Josef-Schmutzer-Gasse gewidmet wurde. Er wurde im Jahr 1903 geboren und widmete sich in den Jahren von 1949 bis 1962 mit Hingabe seinem Beruf als Oberlehrer und Direktor an der Volksschule Kierling. Als ein Pionier der Heimatforschung verfasste er das Buch “Heimatkunde von Kierling”, das vom Amandus-Verlag 1961 editiert wurde. Im Dachboden der Volksschule ein richtete Schmutzer das erste Heimatmuseum in Kierling ein. Berichten zufolge wurden die Ausstellungsstücke später dem Stadtmuseum Klosterneuburg in der Rostockvilla überlassen. Der Volksschuldirektor war ein soziokulturell engagierter Mensch und genoss große Beliebtheit bei Schülern und Eltern. Er hatte eine rhetorische Begabung, die er bei zahlreichen Anlässen beweisen konnte. Zum 100-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Kierling fertigte er 1967 die Festschrift an. Anlässlich dessen wurde im für seine 40 Jahre verdienstvolle Tätigkeit die Ehrenmedaille verliehen. Im Jahr 1968 veröffentlichte Schmutzer die Festschrift "100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg" und somit seine letzte Publikation vor seinem Tod. Noch im selben Jahr verstarb der Heimatforscher und wurde Unteren Stadtfriedhof bestattet. Benannt wurde die Josef-Schmutzer-Gasse laut Gemeinderatsbeschluss am 14.3.1969.

Der Kierlingkalender 2023 wurde aus sorgfältigen Recherchen der Direktorin des Universalmuseum Kierling Christl Chlebecek aus dem Stadtarchiv zusammengestellt.