Berühmte Kierlinger: Kunstgeschwister Rothansl

Kierling ist die Geburtsstätte vieler bedeutender Persönlichkeiten. Daran, dass sie Kierling geprägt haben, erinnern teils nur noch die Namen der Straßen. Wer dahintersteckt, erklärt das Universalmuseum Kierling im Kierlingkalender: Der Jahreskalender 2023 stellt jeden Monat eine besondere Persönlichkeit vor, der in Kierling ein Straßenname gewidmet wurde.

Im März ist der Geschwister Rothansl Park an der Reihe: Wie der Name schon verrät, wurde der Park im Jahr 2018 nach den Geschwistern Rosalia und Edmund Rothansl benannt. Rosalia Rothansl kam am 20. Februar 1870 auf die Welt. Neben Textilkünstlerin und Malerin war sie die erste ordentliche Professorin an der Wiener Kunstgewerbeschule. Der Marienornat im Stift Klosterneuburg und die bestickte Fahne der Kierlinger Sängerrunde entstanden unter ihrer Leitung. Ihr Bruder Edmund Rothansl wurde am 9. September 1876 geboren und war Künstler in Wien sowie Universalkünstler. Zu seinen Werken zählen das Kriegermahnmal, Rosalienmarterl sowie Kupferrelief von Wladimir Kolda.

Restexemplare des Kalenders sind noch im Museum erhältlich.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.