Projekt Stegleiten: Fahrradstraße trifft Hochwasserschutz

Sechs Gruppen im Provisorium, acht im neu gebauten Kindergarten, kleinere Gruppengrößen und Kindergarteneintritt ab zwei Jahren: Der Rahmen für die Betreuungsoffensive und das Projekt Stegleiten sind bekannt. Bei der Dialogveranstaltung im FF-Haus Kierling hat die Stadt Konkretes präsentiert. Darunter Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und Verkehrsüberlegungen.

Die Machbarkeitsstudie: Heuer im März beauftragt, liefert die Studie erste Ideen zur Umsetzung: „Der Kindergarten soll am Ende der Sackgasse Stegleiten errichtet werden“, schreibt die Stadt im Flyer zur Dialogveranstaltung. Dafür werden unterschiedliche Varianten geprüft.

Der Hochwasserschutz: Eines von gesamt fünf Retentionsbecken ist auf der Stegleiten vorgesehen. Auch hierzu wird die Stadt nun konkret: Im Bereich des Kindergartens „sowie nach Westen hin entlang der Wunderlallee ist die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens geplant“, liest man im Flyer. Das Becken ist für die Stadt einer der drei Hauptfaktoren: Neben dem Retentionsbecken sind das die Umsetzung der Kindergartenoffensive und die Lösung der Verkehrssituation.

Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg

Der Verkehr: Die Erschließung des Kindergartens wird über die Stegleiten erfolgen. Eine direkte Anbindung von der B14 in Form einer Brückenlösung wurde in der Studie überprüft, aber aufgrund von Platzmangel, starkem Gefälle und hohen Kosten wieder verworfen.

„Am Ende der Stegleiten wird zukünftig ein Umkehrplatz benötigt, der auf den Wendebedarf des kleinen Stadtbusses dimensioniert wird“, heißt es. Die Stegleiten wird adaptiert, um geordnete Ein- und Ausfahrt zu gewährleisten, ist aber wie derzeit einstreifig befahrbar.

Und mit dem Stellplatzkonzept sollen künftig 25 Pkw-Stellplätze in der Stegleiten verbleiben, plant die Stadt. Erhebungen zur Parksituation hat die Gemeinde bereits durchgeführt: Diese zeigten ein konstantes Parkgeschehen von 23 bis 31 Pkw. Und: „Für den neuen Kindergarten werden 15 neu zu schaffende Pkw-Stellplätze projektiert.“ Auch Kiss-and-Go-Zonen, im Bereich der B14, sind vorgesehen.

Stegleiten wird Fahrradstraße

Eine weitere Verkehrsmaßnahme: Die Sackgasse Stegleiten und die Wunderlallee soll basierend auf dem Radwegekonzept als Fahrradstraße/Rad- und Fußweg geführt werden, Anrainerinnen und Anrainer dürfen zu- und abfahren.

„Ich glaube, dass man mit der Fahrradstraße das Maximum rausholen kann für die Anrainerinnen und Anrainer der Stegleiten und ihre Sorgen bezüglich des Verekehrs“, ist Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) überzeugt.

Der Dialog: „Wir versuchen alles, um die Belastung für die Anrainerinnen und Anrainer möglicht gering zu halten“, verspricht Familienstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP). Und Bürgermeister Schmuckenschlager betont abermals, warum gerade die Stegleiten für den Kindergarten gewählt wurde: „Die Frage muss man umdrehen: Warum nicht hier? Wir versuchen mit Fakten aufzuklären, warum wir diesen Standort wählen. Klosterneuburg ist geografisch eingeschlossen und die Möglichkeiten innerhalb der Stadt sind dadurch begrenzt.“

Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg

Stegleiten und ihre Geschichte: BUWOG-Pläne und VfGH-Urteil

Die Babenbergerstadt im Jahr 1989: Zig Gründe, gesamt 130 Hektar, in ganz Klosterneuburg werden von Bauland auf Grünland rückgewidmet. So auch die Wiesenflächen entlang der Wunderlallee. Ausnahme: der für Bauland-Schule gewidmete Teil am Stegleiten-Areal.

Eine Umwidmung sorgt damals besonders für Wirbel: Und zwar nicht das nun für den Kindergarten vorgesehene Grundstück (Widmung: Bauland-Schule), sondern jenes, vis-a-vis des Spielplatzes (früher Bauland, seit 1989 Grünland). Der Zankapfel: Die BUWOG will bauen, Anrainerinnen und Anrainer stellen sich gegen die Wohnhaus-Pläne. Mit Erfolg.

Nach jahrelangem Streit fällt der Verfassungsgerichtshof 1996 ein Urteil und erklärt die Rückwidmung auf Grünland endgültig für rechtens: „Eine Unterschriftenliste gegen die Baulandwidmung der gegenständlichen Grundstücke in Stegleiten sei allein von ungefähr 1.000 Bürgern unterschrieben worden. Ausschlaggebend für den Gemeinderat, eine Rückwidmung der Grundstücke der beschwerdeführenden Gesellschaft durchzuführen, sei aber schließlich gewesen, dass die Stegleitenwiese die einzige verbleibende, durchgehend grüne und unbebaute Erholungsfläche, welche vom Kierlingbach bis zum Ölberg reicht und somit den letzten zusammenhängenden Grünkeil im Kierlingtal bilde“, heißt es.

Stadtrat und Jurist Josef Pitschko (FPÖ), seit 1990 im Gemeinderat, denkt zurück: „Ja, die Stellungnahme ist für uns nichts Neues, das haben wir ja verfasst.“ Die Hintergrund-Geschichte: „Die BUWOG, damals staatlich, wollte günstige Wohnungen für Beamte bauen.“ Doch Protest und Umwidmung machen dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, die Stadt bekommt schließlich die Fläche. Mit einer Klausel: „Wenn wir das Grundstück jemals auf Bauland widmen, darf die BUWOG das Grundstück zum damaligen Preis zurückkaufen“, erinnert sich Pitschko. Er hebt deutlich hervor: „Das ist ein anderes Grundstück als das unten (wo jetzt Bauland-Schule ist, Anm.). Das Grundstück unten war da schon gewidmet, für die Umwidmung dort hat es keinen Aufstand gegeben.“

Protest gegen das Projekt

„Die Anrainerinnen und Anrainer sind gegen die Bodenversiegelung und fordern die Politik auf, Alternativen zu finden“, richtet sich die Online-Petition an die Stadt. 245 Personen, teils anonym, unterstützen dieses Anliegen (Stand: Montagmittag). Insgesamt will man 500 Unterschriften sammeln.