Projekt Stegleiten: Klosterneuburg bittet zum Dialog

Die Stegleiten-Futterwiese ist seit 1987 auf Bauland-Sondergebiet Schule-Kindergarten gewidmet. Und plötzlich geht es schnell: Schon im September sollen dort Kinder betreut werden. Erst im Container, später im Neubau, langfristig sind bis zu acht Gruppen angedacht. Konkrete Pläne werden bei der Dialogveranstaltung am Donnerstag, 15. Juni, vorgestellt.

Was gezeigt wird, teasert Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) an: „Wir haben eine Verkehrsstudie beauftragt. In Grundzügen wurde das im Verkehrsausschuss gezeigt und für gut befunden. Dieser Tage wird das fertiggestellt und bei der Dialogveranstaltung dann präsentiert.“ Der wesentliche Aspekt: Wie kann der Bringverkehr – mit verkehrsberuhigter Stegleiten – funktionieren?

Ideen dazu schwirren schon im Vorfeld herum: ein Shuttle, eine Kiss&Go-Zone oder eine neue Druckknopf-Ampel über die B14. Mehr einbinden will Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK) die Themen Fahrrad, Bus und öffentlicher Verkehr. An der Dialogveranstaltung am Donnerstag kann der Verkehrsstadtrat nicht teilnehmen – „ich wäre gerne dabei, aber der Termin ist zu kurzfristig angesetzt“.

Hehberger mahnt: „Es ist wichtig, dass nichts zu kurz kommt in der ganzen Eile, die jetzt ist.“ Dass Zeitnot herrscht, weiß Hehberger, schließlich müsse die Stadt die NÖ-Betreuungsoffensive umsetzen (siehe Infobox). Vom „Plattform Unser Klosterneuburg“-Politiker kommen scharfe Worte: „Der Druck kommt von der Landes-ÖVP und wir als Gemeinde baden das aus.“

„Ordentlich und mit allen Fakten am Tisch“

Von der Stadt-ÖVP und dem Bürgermeister fordert Hehberger, einen Beirat einzuberufen. Dieses Ausschuss-übergreifende Gremium wurde im Gemeinderat Ende April bereits angekündigt. Umgesetzt ist es aber noch nicht: „Es macht keinen Sinn, wenn das Schulreferat ein Shuttle organisiert. Den Beirat hätte man gleich von Anfang an installieren können“, bekrittelt Hehberger, der gleichzeitig relativiert: „Ja, der Kindergarten ist wichtig und ja, wir sind dafür.“ Aber: „Wenn dann ordentlich, mit allen Fakten am Tisch und gemeinsam zu Ende denken“, wünscht sich Hehberger.

Gemeinsam, das ist das Stichwort. Schon jetzt geht das so nicht auf – Bürgerinnen und Bürger fürchten die Verbauung der Wunderlallee, protestieren mit Online-Petitionen und Unterschriftenlisten. Mit Argumenten, die Bürgermeister Schmuckenschlager bei der Dialogveranstaltung entkräftigen will: „Gerade bei dem Thema Stegleiten hören wir viel Falschinformation – von Wohnhäusern bis hin zu Verkehrswegen durch die Wunderlallee.“ Die Stadt lade alle Kierlingerinnen und Kierlinger ein, sich selbst ein Bild zu machen – nach der Impromptu-Präsentation vor Ort, die Ende April als Gegenveranstaltung eines Protest-Treffens stattgefunden hat, ist es der zweite Termin zum Stegleiten-Projekt.

Betreuungsoffensive als Beschleuniger

Schmuckenschlager: „Wir präsentieren die neue Gesetzeslage und zeigen, warum der Kindergarten notwendig ist und warum es notwendig ist, dass das so plötzlich passiert.“ Die Antwort: Weil schon im Sommer die Schließzeit der Kindergärten reduziert wird, im Jahr darauf die Gruppengröße.

Und: Das Eintrittsalter wird auf zwei Jahre gesenkt – in Klosterneuburg sind, nach Erhebungen des Landes, deshalb mindestens 16 zusätzliche Gruppen notwendig. Im Neubau Stegleiten könnten langfristig acht davon betreut werden. Zunächst aber in Containern – 62 Stück sind bestellt. Der Bürgermeister erklärt die Notwendigkeit: „Das Bauvorhaben Markgasse wurde vorgezogen“, Kinder vom dortigen Kindergarten werden – ebenso wie eine Gruppe aus Kierling – in die Stegleiten übersiedeln. Ist die Markgasse fertiggestellt, folgen Arbeiten in der Langstögergasse. Auch diese Gruppen werden das Container-Ausweichquartier nutzen, bevor das fixe Gebäude errichtet wird.

Gespräche zum Martinsheim

„Wir erhöhen überall die Kapazitäten. In der ganzen Stadt werden wir neubauen, zubauen oder erweitern“, so der Bürgermeister – Gesamtkosten: etwa 20 Millionen Euro, fürs Budget „eine maximale Anspannung“. Und nicht nur für die Finanzen: „Es ist eine Riesenleistung der Verwaltung“, lobt der Stadtchef.

Zurück zur Stegleiten: Die Frage der Projektgegnerinnen und -gegner: Warum gerade hier? „Das ist relativ einfach gesagt: Wenn ich einen Kindergarten baue, dann auf einem Grundstück, das auf Sonderland Schule-Kindergarten gewidmet ist.“ Und dafür will Schmuckenschlager dann auch den Beirat installieren, ähnlich wie damals beim Kindergarten Kritzendorf: „Der Beirat wird sich zusammenfinden ab dem Zeitpunkt, ab dem der Bau betroffen ist.“

Neben der Stegleiten sind weitere Standorte vorgesehen, etwa in der Weidling Straße (Stichwort: Weilguni). Und: „Wir sind im Gespräch mit der Stadt Wien bezüglich des Martinsheims. Das Wiener Jugendheim – vis-a-vis vom Inführ – wird mit Sommer aufgelassen. Wir haben angemerkt, dass wir das brauchen können.“