Kindergarten-Bus in Klosterneuburg: Kosten erhitzen die Gemüter

Bundesweit ist es der Hamburger, in Klosterneuburg der Shuttle-Bus. Was darf wie viel kosten? Diese Frage entfacht im Gemeinderat ein emotionales Wortgefecht.

„Da geht's um einen Grundsatz“, fasst ein aufgebrachter Stadtrat Karl Schmid-Wilches (SPÖ) zusammen. Ihm ein Dorn im Auge: Jener Bus, der Kindergartenkinder der Markgasse in das Ausweich-Quartier Stegleiten bringt, ist kostenpflichtig: 50 Euro im Semester, grob gerechnet sind das zwei Euro pro Woche und 20 Cent pro Fahrt. „Und um zwei Euro gibt's einen Burger“, wettert der SPÖ-Stadtrat und findet scharfe Worte: „Das ist ja wirklich ein Witz, da genier ich mich ja fast, dass man die Kinder quasi beansprucht, um Geld lukrieren zu können.“

Mit seiner Kritik ist Schmid-Wilches nicht allein. „Wenn man so eine Gemeinderatssitzung durchgeht und die Beschlüsse rekapituliert, dann frage ich mich, ob es wirklich notwendig ist, dass man Kinder, die ja nicht aus freiem Stück von der Markgasse zur Stegleiten fahren müssen, dafür auch noch zahlen lässt, weil sie nicht mehr in der Nähe ihres Wohnortes in den Kindergarten gehen können“, rügt FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko, „ich finde das unsozial!“

Ausweichquartier während Arbeiten

Das wiederum will die ÖVP nicht hören: „Hier helfen wir den Eltern und werden als unsozial dargestellt. Das finde ich nicht richtig“, meint die zuständige Familienstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP). Sie betont: „Wir haben uns entschlossen, dieses Service, das doch einiges kostet – 95.000 Euro – zur Verfügung zu stellen für die Eltern, damit sie das nahe Wohnen zum Kindergarten nicht verlieren und nicht alle fahren müssen.“

Dass der Transport überhaupt notwendig ist, ist der Kinderbetreuungsoffensive geschuldet: Die Stadt adaptiert den Kindergarten Markgasse in der Oberen Stadt, während der Arbeiten werden die Kinder seit diesem Semester im Containerdorf in der Stegleiten betreut. Dort wurde eine Kiss&Go-Zone eingerichtet, auch öffentlich ist der neue Kindergarten gut erreichbar, meint Eder. Das Shuttle ist ein Zusatzangebot der Stadt. Und der Tarif von 50 Euro? : „Da geht es darum, dass die Verbindlichkeit gegeben ist bei den Eltern, dass sie sich verpflichtet fühlen, diesen Shuttle-Bus auch wirklich in Anspruch zu nehmen“, erklärt die Stadträtin die verwaltungstechnische Herausforderung. Und sie weiß: „Dieses Service wurde sehr gut angenommen, wir haben über die Hälfte der Eltern, die das nutzen wollen.“ „Kosten umwälzen würde ganz anders ausschauen“Trotz Kosten. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) rechnet vor: „Die 95.002,80 Euro, die das kostet, das ist nicht ersetzt durch die 50 Euro pro Semester. Wir reden von rund zwei Euro pro Woche, da sind wir wirklich weit unten. Da geht es nur um den Lenkungseffekt. Wenn man die Kosten umwälzen will, würde das ja ganz anders aussehen.“

Und: Die Stadt staffelt den Tarif, in Härtefällen springt der Sozialfonds ein. Schmuckenschlager: „Hier tut man so, als würde die Stadt nicht sozial sein, aber in Wahrheit werden hier 100.000 Euro aufgestellt und es wird ein Beitrag ermittelt wie bei jeder Schülerfahrt, bei jedem Baumkraxeln, jedem Ausflug, der im Kindergarten oder in der Schule organisiert wird. Das ist nichts Frevelhaftes.“

„Kommune verantwortlich, Kinder müssen cashen“

Das letzte Wort ist damit aber nicht gesprochen. „Diese Sicherstellung, seid's mir nicht böse: Die zahlen halt die 50 Euro und kommen trotzdem nicht“, bleibt Stadtrat Schmid-Wilches bei seinem Standpunkt, „dem Grundsatz nach kann es nicht sein, dass die Kleinen draufzahlen, auch wenn's nur 20 Cent sind. Wir als Kommune sind verantwortlich dafür, warum ein Shuttle-Bus überhaupt gebraucht wird, und die Kinder müssen cashen.“ Ähnlich formuliert es Stadtrat Pitschko: „Wenn ich heute Umbauarbeiten mache und ich biete diese Leistung an, dann sind das für mich Nebenspesen einer Bauführung, die ich pflichtgemäß machen muss!“ Die Notwendigkeit des Shuttle-Busses stehe für beide außer Frage – nur eben die Kosten.

„Den Zugang der Sozialdemokratie, dass wir alles gratis hergeben müssen, bis hin zum Mittagessen und Bastelbeitrag – wurscht, was sie zuhause haben an Wohlstand und was sie verdienen – dieser Ansatz ist halt nicht unsere Politik“, erwidert Landtagsabgeordneter und Stadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP) und provoziert so ein: „Das ist ein Blödsinn, was du da redest!“ von Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Hofbauer).

Davon unbeeindruckt führt Kaufmann – er ist als Elternteil betroffen und in Gesprächen mit anderen Eltern – weiter aus: „Ich glaube, es wären viele sogar bereit gewesen, 50 Euro im Monat zu zahlen, weil sie so froh über das Angebot sind.“

Letztlich wird der Antrag - und mit ihm der 50-Euro-Semestertarif – mehrheitlich beschlossen. Auch die Grünen sind dafür, Stadtrat Sepp Wimmer erklärt die Zustimmung seiner Partei: „Es ist einfach eine Planbarkeit notwendig. Und wir Grünen sind auch aus einem anderen Grund dabei: Wir klagen immer über Schulbringverkehr und jetzt haben wir quasi ein Sammeltaxi, mit dem wir CO2 einsparen können.“