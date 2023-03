Liebe und Politik auf der Kierlinger Leinwand

Die Bücherei verwandelt in Kooperation mit „EU XXL-Die Reihe“ das Pfarrheim in ein Kino. Zu sehen: „Martin Eden“, die Geschichte eines Matrosen, der sich in die großbürgerliche Elena Orsini verliebt. Er merkt bald, dass sein Charme allein nicht reicht, um ihr Herz und das ihrer Familie zu erobern. Ungestüm beginnt der Titelheld, seine bescheidene Bildung zu erweitern.

Und nimmt das Publikum in Kierling mit auf eine bunte Reise: Regisseur Pietro Marcello hat Jack Londons autobiografisch gefärbten Roman ins Neapel des frühen 20. Jahrhunderts versetzt und verwebt seine Geschichte mit den politischen Prozessen Europas. Vor und nach dem Film gibt es Brot und Wein, Spenden erbeten. Termin: Sonntag, 26. März, 19 Uhr.

