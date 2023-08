Hochamt des Heiligen Augustinus im Stift Klosterneuburg

Am Todestag des heiligen Augustinus von Hippo, dem 28. August, findet seit jeher zu seinem Gedenken ein Hochfest bei den Augustiner-Chorherren statt. Im Stift Klosterneuburg wird dieser Ordenstag mit einem festlichen Hochamt begangen, bei dem heuer eine „Ewige Profess“ abgelegt wird. Am Vortag gibt es die Möglichkeit an der Spezialführung „Die Augustiner-Chorherren“ teil zu nehmen.

Die Augustiner-Chorherren nehmen einen festen Platz in der vielfältigen Ordenslandschaft der katholischen Kirche ein. Sie versuchen, das klösterliche Lebensideal, das geprägt ist durch gemeinsames Gebet und gemeinsamen Tisch, mit der Seelsorge außerhalb des Klosters zu verbinden, denn ihr Grundauftrag ist es, mitten unter den Menschen tätig zu sein.

Der entscheidende Impulsgeber für diese Lebensform war und ist der hl. Augustinus von Hippo. Seine verfasste Lebensregel einer Priestergemeinschaft, die sogenannte Augustinusregel, dient heute als Grundlage vieler Orden in der katholischen Kirche – so auch für die Augustiner-Chorherren.

Das Hochamt und eine „Ewige Profess“

Der Festtag des hl. Ordensvaters Augustinus am 28. August wird zu seinen Ehren in allen Stiften der Augustiner-Chorherren feierlich begangen. Im Stift Klosterneuburg findet um 10 Uhr ein Hochamt statt, das vom Kirchenchor mitgestaltet wird. Im Rahmen dessen wird eine „Ewige Profess“ abgelegt – dies ist die Aufnahme und Bindung auf Lebenszeit an die Ordensgemeinschaft. Hierzu sind alle herzlichst zur Mitfeier in die Stiftsbasilika Klosterneuburg eingeladen.

Hochamt zum Hochfest des heiligen Augustinus

Wo: Stift Klosterneuburg, 3400 Klosterneuburg, Stiftsplatz 1

Wann: 28. August 2023, 10:00 Uhr

Spezialführung „Die Augustiner-Chorherren“

Passend zum Festtag des hl. Augustinus findet am Vortag eine Führung vom Leben und Wirken des hl. Augustinus, über die vielfältigen Aufgaben des Ordens in Vergangenheit und Gegenwart bis hin zu Geschichten rund um bekannte Augustiner-Chorherren aus Klosterneuburg statt.

Termine:jeden Sonntag, so auch am 27. August 2023, 13:30 Uhr (Sommersaison)

Dauer: ca. 60 Minuten

Ticket: EUR 12,50 /pro Person (inkl. Eintritt zur Schatzkammer, Jahresausstellung und Stiftsmuseum)