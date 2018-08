Der Bus hält direkt vor der Volksschule. Viele Kinder werden aber mit dem Pkw zum Unterricht gebracht. Bisher konnten Eltern in der „Kiss&Go“-Zone vor dem Eingang halten, ab September müssen sie – aus Klosterneuburg kommend – ein Stückchen weiterfahren. Für Gemeinderätin Barbara Probst (ÖVP) ist das keine gute Alternative.

„Die Eltern werden nicht so weit fahren und stattdessen in der neuen Bushaltestelle halten“, fürchtet die Kierlingerin. Eine neue „Kiss&Go“-Zone ist in der alten Bushaltestelle – also einige Meter Richtung Maria Gugging – geplant. Dort sieht Probst aber ein grobes Problem: „Wo sollen die Autofahrer umdrehen? Es gibt nach der Volksschule keine Umkehrmöglichkeit.“

Verbliebener Parkplatz bald „Kiss&Go“-Zone?

Die neuen Gelenkbushaltestellen bringen – so die Gemeinderätin – schon jetzt ein Verkehrschaos, das sich mit Schulanfang zuspitzen würde. Probst: „Wir brauchen eine ,Kiss&Go‘-Zone vor der Schule.“ Ein Anfang wäre, den einzelnen Parkplatz vor dem Eingang als Bussiparker zu markieren, meint Probst.

Einer „Kiss&Go“-Zone am verbliebenen Parkplatz steht Stadtrat Johannes Kehrer (PUK) offen gegenüber, eine Verlegung der Haltestelle sei aber nicht möglich. Bei einer für das Thema Busnetz eingeschobenen Sitzung werde der Verkehrsausschuss am 8. August beraten.