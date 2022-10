Straße zu Ehren des Begründers der Klosterneuburger Philharmonie

Geboren am 5. Jänner 1869 in Neuhammer/Erzgebirge, entstammte Franz Moißl einer musikalischen Familie, in der er seinen ersten Musikunterricht erhielt. Nach verschiedenen musikalischen Ausbildungsstationen – unter anderem in Graz – verschlug es Moißl 1912 nach Klosterneuburg. Hier trat er in den Dienst der Abteilung für Kirchenmusik der Akademie für Musik und darstellende Kunst im Stift bei.

Daneben wirkte er als Organist und Regens chori in der Pfarre St. Martin. Gemeinsam mit Stiftspropst Josef Kluger wurde er ,,Rufer und Prediger“ für Anton Bruckner.

Franz Moißl leitete die 1920 gegründete Klosterneuburger Philharmonie, die sich intensiv der Brucknerpflege widmete. Zwischen 1921 und 1924 wurden von diesem Orchester drei Jugendwerke Bruckners in Klosterneuburg uraufgeführt.

Franz Moißl war 1927 einer der Gründer der lnternationalen Bruckner-Gesellschaft in Leipzig und als deren Schriftleiter lange Jahre mit der Herausgabe der,,Brucknerblätter“ betraut. Er dirigierte namhafte Orchester im ln- und Ausland und trug wesentlich zur Verbreitung von Bruckners Schaffen bei.

Franz Moißl verstarb am 1. November 1946. Er entschlief sanft in einer gemütlichen Ecke seines Stammtisches bei einem Glas Wein und mit seinem Pfeiflein in der Hand gegenüber seiner geliebten Martinskirche in Klosterneuburg. Die Benennung einer Verkehrsfläche in Franz-Moißl-Gasse erfolgte mit Gemeinderatsbeschluss vom 10. Oktober 1986.

