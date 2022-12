Klare Mehrheit für 100 Millionen-Budget

Werbung

Trotz budgetärer Hilfen von Bund und Land wird von Finanzstadtrat Konrad Eckl (ÖVP) zum weiteren Sparen ermahnt: „Das klingt wie ein Geldregen für die Gemeinden. Wir dürfen aber unser strenges Augenmaß auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch in den kommenden Monaten nicht verlieren. Vor uns stehen eine hohe Inflation, steigende Fremdkapitalzinsen und ein explodierender Energieaufwand. Kein rosiges Zukunftsbild.“

Das Budget für das kommende Jahr ist gerechnet und wurde letzte Woche vom Gemeinderat abgesegnet. Solide Finanzen, aber auch große Investitionen für die kommenden Jahre sind geplant. Erstmals wird ausgabenseits die 100-Millionen-Euro-Marke durchbrochen, das Minus von rund 3,5 Millionen mit den Rücklagen vergangener, fetter Jahre ausgeglichen.

Im Mittelpunkt stehen große Investitionen wie Rathaussanierung, Ausbau der Kinderbetreuung, neues Kino am Rathausplatz sowie Ausbau der Radwege, Neubau Feuerwehrhaus Kritzendorf oder die Neuerrichtung des Wirtschaftshofes. „Aufgrund der bestehenden Rücklagen sind wir handlungsfähig geblieben, frei nach dem Motto ‚Spare in der Zeit, dann hast du in der Not’“, so Finanzstadtrat Eckl in seinem Schlussplädoyer für das Zahlenwerk 2023.

„Sparen ist das oberste Gebot. Aber dabei ist zu beachten, dass man den Menschen in diesem Sparzwang nicht jede Freude, und damit auch Lebenswillen nimmt“, so der Fraktionschef der Grünen, Sepp Wimmer zum Budgetvoranschlag. Es werde zwar mehr ausgegeben als im Vorjahr, aber dabei handle es sich um Investitionen in die Zukunft. Wimmer: „Wir haben unsere Kritikpunkte in diesem Budget, aber sie sind in ihrer Verhältnismäßigkeit zum Gesamtbudget nicht entscheidend und daher werden wir diesem Budget-Voranschlag zustimmen.“

FPÖ Fraktionschef Josef Pitschko warnt: „Die geplanten Vorhaben sind nur mit zusätzlichen Schulden zu finanzieren. Daher werden die Schulden von derzeit 45,5 Millionen Euro bis 2026 auf voraussichtlich 73,5 Millionen steigen.“ Mit den steigenden Zinsen werden die Finanzschulden das Klosterneuburger Budget stark belasten. Die Freiheitlichen werden daher alle Vorhaben, die nicht zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde gehören, ablehnen. Energiebelastung, die Kosten der Musikschule, der Kauf des alten BH-Gebäudes sind weitere Kritikpunkte der FPÖ. Trotzdem stimmen die Freiheitlichen dem Budget 2023 zu. Der Grund: „Es gibt keine Gebührenerhöhungen.“

Trotz Anwesenheit zweier SPÖ-Mandatare machte die SPÖ vom Recht der Budgetrede nicht Gebrauch. Sie stimmt aber auch für das Budget.

Nur Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) – „Ich bin die Opposition“ – stimmte gegen den Budgetvoranschlag 2023.

