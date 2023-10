Magda Strebl: Eine Klosterneuburgerin in der Welt der Bücher

Magda Strebl wurde am 19. Jänner 1929 unter ihrem Mädchennamen Kitzberger in eine bürgerliche Familie in Wien geboren. Da ihr Vater Edelsteinschleifer und ihre Mutter Kleidermacherin war, erlernte auch sie bereits in jungen Jahren das Schneiderhandwerk, studierte zusätzlich Rechtswissenschaften und promovierte 1951 an der Universität Wien zum Dr. jur. 1952 legte sie zusätzlich die Meisterprüfung als Kleidermacherin ab.

Nach dem Gerichtsjahr und einer einjährigen Tätigkeit im Zentralbesoldungsamt erhielt sie 1957 eine Anstellung an der Österreichischen Nationalbibliothek, wo sie 1959 auch die Dienstprüfung für den Bibliotheksdienst ablegte. Magda Strebl war zunächst Leiterin der Druckschriftensammlung und wurde 1983 vom damaligen Wissenschaftsminister Heinz Fischer zur ersten weiblichen Generaldirektorin der Nationalbibliothek ernannt. Sie erlebte auch den nächtlichen Brand der benachbarten Redoutensäle 1992, der auf das Dach des barocken Prunksaals der Bibliothek übergriff. Dank rascher Löscharbeiten hielt sich der Schaden in Grenzen.

Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg

In ihre Amtszeit fielen unter anderem die Gründung der Frauendokumentationsstelle Ariadne und des Österreichischen Literaturarchivs sowie 1992 die Eröffnung des mit großem Aufwand errichteten neuen Tiefspeichers der Nationalbibliothek. Von 1988 bis 1992 war Strebl auch die erste weibliche Präsidentin der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare. 1993 trat sie in den Ruhestand.

Sie wirkte maßgeblich an der Modernisierung des Hauses mit und setzte sich zeitlebens für die Gleichstellung der Frau in allen Bereichen der Gesellschaft ein. Bei dieser Arbeit lernte sie Laurenz Strebl kennen, den sie 1961 heiratete und mit dem sie zwei Kinder hatte. Sein Vater, Dr. Strebl, war der erste Bürgermeister von Klosterneuburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Jahr 2005 erhielt Magda Strebl den ersten Frauenpreis der Stadtgemeinde, nur eine von vielen Auszeichnungen, die sie im Laufe ihres Lebens erhielt.

1966 gründete sie den „Verein der Freunde und Förderer des Stadtmuseums“ und war als Obfrau maßgeblich an der Entstehung des Stadtmuseums Klosterneuburg beteiligt. Das Ehepaar Strebl hat über viele Jahre durch gemeinsame Vereins- und Vortragstätigkeit das kulturelle Leben der Stadt nachhaltig mitgeprägt. 2021 wurde aus diesem Anlass ein Raum im Stadtmuseum in „Magda-Strebl-Saal“ umbenannt und 2022 mit einer Sonderausstellung über ihr Leben und Wirken gewürdigt. Am 11. April 2021 verstarb sie im hohen Alter von 92 Jahren.