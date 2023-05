Tagesbetreuung für 30 Kinder unter drei ab Herbst 2023 in Weidling

419 Quadratmeter, reserviert für die kleinsten Mitbürgerinnen und Mitbürger: Für die Betreuung von 30 Kindern im Alter von einem bis maximal drei Jahren eröffnet in der Weidlinger Feldergasse ab September 2023 die erste öffentliche Kinderkrippe der Stadtgemeinde.

Im Generationenhaus, am Standort der ehemaligen Feuerwehr, werden zwei Gruppen untergebracht, die Anmeldung ab sofort möglich. „Durch die Erweiterung des Betreuungsangebotes seitens der Stadtgemeinde Klosterneuburg wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wieder einen Schritt verbessert“, heißt es.

419 Quadratmeter, von 7 bis 17 Uhr

Und: Die Kinderkrippe „ist in Bezug auf die Kinderbetreuungsoffensive des Landes Niederösterreich ein wichtiger Baustein.“ Den Kleinsten stehen Räumlichkeiten mit einer 219 Quadratmeter großen Nutzfläche und 200 Quadratmetern Außenfläche zur Verfügung. Mit den Klosterneuburger Kindergärten, vor allem mit jenen in Weidling und in der Anton Brucknergasse, soll es eine enge Zusammenarbeit geben.

„Mit den beiden neuen Gruppen können zukünftig mehr als zwei Drittel aller Kinder Altersklasse ein bis drei Jahre in Klosterneuburg betreut werden“, rechnet die Stadt vor. Entsprechend der NÖ-Förderkriterien sollen die beiden Kleinkindgruppen im Generationenhaus 47 Wochen im Jahr mit mindesten 45 Stunden pro Woche geöffnet sein, täglich von 7 bis 17 Uhr. „Viele Familien suchen in Klosterneuburg einen Kinderbetreuungsplatz für ihre Kinder unter zweieinhalb Jahren“, weiß Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Das Generationenhaus in Weidling bietet solche Plätze. Außerdem sind Wohneinheiten, Betreutetes Wohnen und ein Geschäftslokal vorgesehen. „Somit kehrt am Standort des ehemaligen Feuerwehrhauses neues Leben ein. Familien, Alt und Jung, werden gemeinsam unter einem Dach leben“, freut sich der Bürgermeister, der auch die Geschäftsfläche hervorhebt: „Damit wird zusätzliche Infrastruktur im Ort ermöglicht und die Lebensqualität in Weidling weiter gesteigert.“

Die Schlüssel zum Generationenhaus sind – nach Segnung durch Pfarrer Hugo Slaattelid – bereits übergeben. Und schon im Herbst sollen 30 Kinder dort tagsüber betreut werden. Ergänzend zur Kinderbetreuungsförderung des Landes NÖ wird im Bedarfsfall als Hilfe für berufstätige Eltern ein soziales Unterstützungsmodell erarbeitet werden.

Die erste öffentliche Kinderkrippe macht sich für die Stadtgemeinde doppelt bezahlt: Denn sie ist eine Maßnahme des Auditprozesses für die Zertifizierung „Famlienfreundliche Gemeinde“ des Familienministeriums.

