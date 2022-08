Reaktion in Klosterneuburg: „Pitschkos Aussagen sind einfach falsch“

Werbung

Die NÖN- Sommergespräche polarisieren. So gibt es eine heftige Reaktion des Vereins „Parents For Future Klosterneuburg“ auf die Meinung von Stadtrat Josef Pitschko, dass der Klimawandel als direkte Folge des Bevölkerungswachstums zu sehen sei. Lösungen für die Abwendung des Klimawandels gebe es keine.

Weiters wirft Pitschko „Fridays For Future“ und „Parents For Future“ (PFF) vor, nur Phrasen und Schwachsinn zu verbreiten.

„Seine Aussagen sind in mehrfacher Hinsicht falsch“, so Gerhard Allgäuer von PFF.

„Tatsächlich ist der Klimawandel stark mit Konsum gekoppelt, nicht mit Wachstum der Bevölkerung.“ Gerhard Allgäuer Parents For Future

„Die globalen CO2-Emissionen sind gesellschaftlich extrem ungleich verteilt. Die reichere Hälfte der Bevölkerung erzeugt 90 Prozent der Emissionen. Tatsächlich ist der Klimawandel stark mit Konsum gekoppelt, nicht mit Bevölkerungswachstum“, argumentiert Allgäuer gegen die Meinung des blauen Stadtrats. Das Verkehrswesen sei beispielsweise für ein Viertel der weltweiten Emissionen verantwortlich und die SUV’s seien der zweitgrößte Emissionstreiber zwischen 2010 und 2018.

„Wenn Herr Pitschko keine Lösungen zum Klimawandel kennt, sollte er den im April 2022 erschienenen dritten Teil des Berichts des Weltklimarats (IPCC) lesen, in den 18.000 Forschungsarbeiten eingeflossen sind. Der IPCC beschreibt hier sehr konkret, wie mit sofortigen Maßnahmen der Klimawandel bewältigt werden kann“, so Allgäuer weiter.

Die Hand in den Schoß zu legen und der Krise zuzuschauen, ist für PFF keine Option. Allgäuer: „Es müssen also nicht Milliarden verhungern, wie Herr Pitschko meint, wenn die Politik jetzt aktiv wird.“ Genau das würden „Fridays For Future“. fordern. Sie seien keine politische Fraktion, sondern eine Jugendbewegung, die nicht mehr und nicht weniger fordert als eine lebenswerte Zukunft.

Natürlich wäre es einfacher und populistisch leichter verwertbar, in der Kritik zu verharren. „Unser Anspruch an die Politik ist, dass Rahmenbedingungen so verändert werden, dass das Pariser Klimaziel eingehalten wird. Von verantwortungsvollen Politikern – egal ob auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene – erwarte man, dass das Problem erkannt wird, Lösungen für die Erreichung des Pariser Klimazieles umgesetzt werden, so wie Maßnahmen der Klimawandelanpassung zur Bewältigung des unvermeidbaren Temperaturanstieges rechtzeitig implementiert werden.

Und Allgäuer abschließend: „Von einem Oppositionspolitiker erwarten wir dabei konstruktive Mitarbeit und Unterstützung bei der Bewältigung der Klimakrise.“

„Mit ihrer Stellungnahme aben sich PFF und Herr Allgäuer wieder einmal als ökologische Lachnummer präsentiert.“ Josef Pitschkos Antwort

„Der Repräsentant der PFF Herr Allgäuer hat bei der Gemeinderatswahl für die PUK kandidiert, die im Pionierviertel für die Errichtung von 1.100 zusätzlichen Wohnungen eingetreten ist. Und dieser Herr Allgäuer fordert von der Politik, dass Rahmenbedingungen so verändert werden, dass das Pariser Klimaziel eingehalten wird. PFF und Herr Allgäuer sind offensichtlich der Ansicht, dass die Errichtung von zusätzlichen 1.100 Wohnungen in Klosterneuburg der Einhaltung des Pariser Klimaziels dienlich ist. Absurder und grotesker hätten PFF und Herr Allgäuer nicht Stellung nehmen können“, lässt die Antwort von Stadtrat Pitschko nicht lange auf sich warten.

Auf die Forderung nach konstruktiver Mitarbeit und Unterstützung bei der Bewältigung der Klimakrise weist Pitschko darauf hin, dass die Klosterneuburger Freiheitlichen als einzige Gemeinderatsfraktion das Projekt Pionierviertel bekämpft hätten, indem sie mehr als 1.400 Unterschriften für die Abhaltung einer Volksbefragung vor einer Widmungsänderung gesammelt hätten.

Pitschko: „Von PFF und Herrn Allgäuer hatten wir dabei keinerlei Unterstützung. Ich habe daher – im Gegensatz zu PFF und Herrn Allgäuer – einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise geleistet. Mit ihrer Stellungnahme haben sich PFF und Herr Allgäuer wieder einmal als ökologische Lachnummer präsentiert.“

Im Übrigen sei die in Pitschkos offenen Brief vom November 2021 an PFF und Herrn Allgäuer gestellte Frage, „wo waren Sie, als die FPÖ gegen die 1.100 Wohnungen gekämpft hat?“, bis heute unbeantwortet geblieben.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.