4-Tage-Woche: Ja, aber nicht alle am Freitag

Werbung

Mit seinen rund 140 Mitarbeitern zählt die Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) in der Magdeburggasse 10, zu den größten privat geführten Betrieben Klosterneuburgs. Auch hier wird der Ruf nach einer 4-Tages-Woche laut. Prinzipiell steht der Betriebsrat diesem Wunsch nicht negativ gegenüber. Innerorganisatorisch schafft das allerdings Probleme und die müssten erst gemeistert werden.

Die 4-Tages-Woche müsste flexibel gestaltet sein, meint LVA-Betriebsrätin Carina Röck. Foto: Foto WILKE_8568/LVA

„Die Öffnungszeiten können wir nicht ändern. Wir haben auch am Freitag Probenanlieferungen, die so schnell wie möglich bearbeitet werden müssen“, umreißt Betriebsrätin Carina Röck die Problematik im NÖN Gespräch. So gesehen wäre es nicht möglich, dass alle nur bis Donnerstag arbeiten, und das verlängerte Wochenende genießen. Doch vier Mal zehn Stunden in der Woche arbeiten, das scheint denjenigen, die die 4-Tages-Woche wollen, auch nicht attraktiv zu sein. „Das heißt, bei Einführung müsste auch die Wochenarbeitszeit geringer werden und das hat natürlich auch eine finanzielle Einbuße zur Folge“, führt Röck weiter aus. Aber auch das würden einige Mitarbeiten in Kauf nehmen. Für die Geschäftsleitung ist die Besetzung der einzelnen Abteilungen vorrangig, glaubt Röck zu wissen. Auch jetzt gäbe es schon Mitarbeiter, die nur noch vier Tage in der Woche arbeiten würden. Röck: „All diese Überlegungen hängen stark von einer neuen Organisation ab, die man sich gut überlegen muss.“

Dort wo möglich könnte eine 4-Tage-Woche durchaus ein zusätzliches Arbeitszeitmodell werden.“ Michael Gartner LVA-Präsident

All das stünde aber auch im Zeichen des derzeit herrschenden Personalmangels. Denn auch die LVA sucht händeringend nach Fachkräften. „Dieser Umstand ist natürlich der Einführung der 4-Tages-Woche auch nicht förderlich“, so Betriebsrätin Röck abschließend. Weniger Personal und weniger Arbeitstage würden ein echtes Problem darstellen.

Er hat sie aufgebaut und war Jahrzehnte lang Geschäftsführer der LVA: Michael Gartner hat die Eigentumsrechte der GmbH an eine Beteiligungsfirma abgegeben. Nun ist er LVA-Präsident. Wie steht er zur möglichen Einführung einer 4-Tages-Woche?

„Der erste Reflex von Arbeitgebern auf diese Frage ist, wie soll das gehen? Wer soll das finanzieren? Wie schafft ein Dienstleister, wie die LVA einer ist, die Anforderungen der Kunden zu erfüllen? Eigentlich wäre eine 7- Tage-Woche das Ziel“, umreißt Gartner die Problematik. Wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre aber ansehe, sei das Arbeitsleben in einem enormen Umbruch. Besprechungen würden getaktet per Videokonferenz abgehalten. Home Office wäre in vielen Bereichen zur Selbstverständlichkeit geworden. Im Home Office werde richtig gearbeitet.

Gartner: „Es ist unbestritten, dass die Arbeitsdichte und das Tempo in der Arbeit steigt. Menschen die dadurch an ihre Grenzen kommen werden immer mehr. Es ist für verantwortungsvolle Mitarbeiter manchmal nicht leicht, Arbeitsschluss zu machen und in die Freizeit zu gehen. Dazu kommt, dass die Lebensarbeitszeit vermutlich zunehmen wird. Der Ansatz nach einer dichten Arbeitswoche mehr Freizeit zur Erholung zu haben ist aus diesem Blickwinkel zu verstehen und deshalb macht es Sinn über Konzepte wie die 4-Tage-Woche nachzudenken.“

Dort wo möglich könne also eine 4-Tage-Woche durchaus ein zusätzliches Arbeitszeitmodell werden. Und Gartner abschließend: „Sinnvoll wäre es, das nicht zu verordnen, sondern zum Beispiel in Betriebsvereinbarungen zu regeln.“ Kleine Betriebe mit wenigen Mitarbeiter würden das sinnvollerweise mit Teilzeitbeschäftigungen lösen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.