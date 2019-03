Die Vorsätze, die man zu Silvester gefasst hat, wurden oft schon wieder über Bord geworfen. Nicht Rauchen, weniger Essen, kein Alkohol oder mehr Sport – Was in den ersten Wochen des Jahres vielleicht noch nicht so ganz funktioniert hat, kann ja jetzt noch einmal versucht werden. Die christliche Fastenzeit bietet für viele dabei einen idealen Zeitpunkt, um ihre Vorsätze nun doch umzusetzen.

Dabei geht das Fasten auf einen religiösen Ursprung zurück. Im Christentum dient Fastenzeit zur Vorbereitung auf das Osterfest, die Feier des Kreuztodes Jesu und seiner Auferstehung von den Toten. Alle Christen sind aufgerufen, diese Zeit zu nutzen und sich durch Besinnung, Reflexion und Meditation auf das höchste Fest der Christenheit vorzubereiten.

So nutzen auch die Chorherren des Stifts Klosterneuburgs die Fastenzeit. Aber nicht nur jeder einzelne Chorherr begeht diese Zeit. Auch im Gemeinschaftsleben wirkt sich die Fastenzeit aus. „Einkehrtage, eine reduzierte Zahl an Fleischspeisen und so weiter sollen die persönliche Besinnung unterstützen“, erzählt Walter Hanzmann, Pressesprecher des Stifts Klosterneuburg, über diese ganz besondere Zeit im Jahr.

„Im Fokus haben, was man damit gewinnt.“

Für viele Menschen stecken aber nicht mehr nur religiöse Gründe hinter dem freiwilligen, zeitweiligen Verzicht auf so manches Genussmittel. Das weiß auch Allgemeinmediziner Peter Kaufmann aus seiner Praxis: „Fasten wird immer mehr Trend. Es wird nicht aus religiösen Gründen gefastet, sondern es ist Livestyle.“

Dabei sollte man einiges beachten, wenn man ohne Risiko für die Gesundheit fasten will. Hauptproblem ist dabei, dass man sich kein Defizit, zum Beispiel an Eiweiß oder Vitaminen, dadurch einhandelt. Vor allem warnt Kaufmann Menschen, die an einer chronischen Krankheit unter ständiger ärztlicher Betreuung stehen: „Diabetiker oder Menschen mit einer Herzkrankheit sollten auf jeden Fall vorher mit ihrem Hausarzt sprechen.“

Aber auch wenn man körperlich fit ist, kann Fasten einen an seine Grenzen bringen. Einen Tipp, um solchen Momenten vorzubeugen, hat Coach Thomas J. Nagy: „Man sollte mit Freude in das Fasten reingehen und immer im Fokus haben, was man damit gewinnen kann.“ Mit dem Verzicht auf Alkohol nützt auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die Fastenzeit, um sich etwas Gutes zu tun. Dabei ist diese spezielle Zeit im Jahr hilfreich, denn dann wird dieser Verzicht auch allgemein akzeptiert.