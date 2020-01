Seit 1. Oktober ist Herbert Frank neben dem Landesklinikum Tulln auch Primar des Landesklinikums Klosterneuburg. Und nur knapp vier Monate später kann er schon Positives berichten: Die Tagesklinik Klosterneuburg wird, was die Unfallchirurgie betrifft, auf Samstag erweitert.

Primar Frank rechnet mit einem Startschuss im Frühjahr 2020. „Genauer kann ich es nicht sagen, weil uns hier noch das Personal fehlt. Wie alle wissen, gibt es leider einen Ärztemangel.“

Mit der Holding sei jedoch, nach Primar Frank, alles abgesprochen und der Wille zur Erweiterung der Spitalsleistungen bekundet. Ja, sogar darüber hinaus, denn in einem weiteren Schritt soll die Unfallchirurgie auch sonntags und feiertags mit einem Facharzt besetzt werden.

In Klartext werden also unkomplizierte Verletzungen – wie Platzwunden, die genäht werden müssen, oder unkomplizierte Brüche – auch am Samstag im Klosterneuburger Spital versorgt. Wird es komplizierter, wird weiterhin auf die Ressourcen des Landesklinikums Tulln zurückgegriffen. „Mein Ziel ist es, dass jeden Tag die Unfallchirurgie mit einem Unfallchirurgen in Klosterneuburg besetzt ist“, so Primar Frank.

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ein ganz wichtiger Schritt mit keinerlei Verbindung mit den bevorstehenden Wahlen: „Welche Partei wäre nicht dafür, dass es mehr Leistungen in unserem Spital gibt.“

Auch der Fraktionschef der SPÖ, Karl Schmid, ist zufrieden. Allerdings sieht er dies eher als Erfolg der SPÖ: „Ich bin froh, dass das Verlangen und der stete Einsatz der SPÖ endlich Gehör findet. Wir lassen da auch nicht locker und verlangen, dass diese Ambulanz 24 Stunden zur Verfügung steht.“

Auch in der Prävention will das Landesklinikum Klosterneuburg in Zukunft tätig werden.