Es ist endlich so weit! Die Gastronomie hat geöffnet, Museen sperren wieder auf, und auch die Badesaison kann beginnen. Im Klosterneuburger Strandbad heißt es ab 19. Mai wieder: Ab ins – noch sehr – kühle Nass.

Endlich in der Sonne liegen, sich im Altarm oder im Becken abkühlen oder das kulinarische Angebot nutzen. Das alles kann man nun wieder tun – wenn das Wetter mitspielt. Ganz normal läuft allerdings auch diese Saison nicht ab. Wie im Vorjahr baut die Bäderverwaltung auf das bewährte Präventionskonzept – Anstellkorridore, zwei Meter Abstand, FFP2-Masken in Innenräumen, keine Benutzung der Kästchen und beschränkte Personenanzahl im Becken und am Areal.

Minions treffen die 60er Jahre

Damit der Besuch des Strandbads noch lustiger wird, haben die Mitarbeiter ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Aus Autoreifen, die von der Donau angeschwemmt wurden, haben sie kleine Kunstwerke geschaffen. Sie lachen nun den Besuchern als Minions oder bunte Warteschlange entgegen.

Dies sind allerdings nicht die einzigen Neuerungen in diesem Jahr im Strandbad. Zum einen wurde eine neue Photovoltaik installiert. Zum anderen hat sich auch beim Strandrestaurant einiges geändert. Gastronom Michael Steiner hat es übernommen und nun als „Strandcafé 21“ eröffnet. Nach einer umfassenden Sanierung begrüßt er nun die Gäste im 60erjahre-Flair.