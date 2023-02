Abgängiger 82-Jähriger bei Suchaktion mit Seil gerettet

Der Sohn des Mannes hatte ihn am Samstagabend als vermisst gemeldet, weil er nicht von einem Spaziergang zurückgekehrt war. Der Pensionist war in einem Wald gestürzt und musste mittels Seilsicherung aus dem unwegsamen Gelände gerettet werden, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Er wurde ins Landesklinikum Klosterneuburg gebracht.

Das Mobiltelefon des 82-Jährigen wurde in der Katastralgemeinde Weidling geortet. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne standen bei der Suche im Einsatz. Der betagte Mann wurde rund zweieinhalb Stunden nach der Vermisstenmeldung mittels Wärmebildkamera des Helikopters in einem Waldstück, das laut Exekutive mehrere Kilometer vom ursprünglichen Suchgebiet entfernt lag, entdeckt. Die Einsatzkräfte gelangten nach einem 15-minütigen Fußmarsch durch unwegsames Gelände zu dem Pensionisten. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde der 82-Jährige von der Wiener Berufsfeuerwehr in Sicherheit gebracht und in Folge durch die Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

