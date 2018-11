Im Zuge der Sanierungsarbeiten am Klosterneuburger Happyland wurde vor allem von Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) hartnäckig die Richtigkeit der Abrechnung der Erdarbeiten im Zusammenhang mit der Grabung von Künetten bezweifelt. Ein Gutachten beweist aber jetzt, dass in diesem Bereich lediglich eine minimale Abweichung von etwa 500 Euro vorherrscht.

Nach einem am 16. Mai 2018 ergangenen Gemeinderatsbeschluss beauftragte das Happyland eine gutachterliche Stellungnahme zum Thema „Abrechnungsprüfung“ mit den Teilbereichen „Aushub Graben, Feinplanung Gräben und Verfüllen“. Den Auftrag für dieses „Künetten-Gutachten“ erhielt das Büro Stempkowski Baumanagement & Bauwirtschaft Consulting GmbH, 1040 Wien.

„Der positive Ausgang der Überprüfung ist eine gute Basis, den Blick nach vorne zu richten.“ Wolfgang Ziegler, GF Happyland

„Das unabhängige Gutachten hat ganz klar bestätigt, dass die diesbezüglichen Abrechnungen der in der Umbau- und Sanierungsphase angefallenen Arbeiten korrekt und ordnungsgemäß vonstattengingen“, kommentiert Wolfgang Ziegler, Geschäftsführer des Happylands, das Ergebnis der Überprüfung.

„Sehr genaue Abrechnungspraxis“

Dabei beweise die Stellungnahme des Gutachters eine sehr genaue Abrechnungspraxis. Weiters enthielte es keinerlei Hinweise für Abrechnungsfehler in der Umbau- und Sanierungsphase in anderen Bereichen. „Die Beauftragung dieses Gutachtens verursachte hohe Kosten, und die Sportstätten Klosterneuburg GmbH war bereit, diesen Anteil zu tragen. Nach dem erfreulichen Ergebnis sind keine weiteren Beauftragungen geplant“, so Ziegler.

In der 189 Seiten umfassenden gutachterlichen Stellungnahme wurde das vollständige Vorliegen der zu überprüfenden Unterlagen, wie beispielsweise Aufmaßblätter zur Abrechnung, sowie eine Abweichung in der Höhe von etwa 500 Euro festgestellt. Das Auftragsvolumen im überprüften Bereich betrug über 120.000 Euro. „Dies ergibt eine Abweichung von 0,4 Prozent der Auftragssumme, die laut Gutachter durch die Komplexität, der Vielzahl an Positionen/Aufmaßblättern in der Praxis durchaus üblich ist“, so Ziegler.

Am 19. November 2018 hatten alle Gemeinderäte die Möglichkeit, an der Präsentation der Stellungnahme durch den Gutachter im Happyland teilzunehmen, in das Schriftstück Einsicht zu nehmen und diesbezüglich Fragen zu stellen. „Diese transparente Vorgehensweise gegenüber der Eigentümerin ist uns sehr wichtig“, erklärt Ziegler. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager wird in der Gemeinderatsitzung am 23. November ein Bericht vorgelegt. „Mit den Schlussfeststellungen, die im Dezember 2018 und ersten Halbjahr 2019 folgen, wird das Thema Umbau und Sanierung für uns endgültig abgeschlossen sein. Der positive Ausgang der Überprüfung ist eine gute Basis, den Blick nach vorne zu richten“, betrachtet Geschäftsführer Ziegler die Sache als abgeschlossen.

„Ich kann nur jedem empfehlen, nochmals aus dem Internet den Rechnungshofbericht zu lesen. Der bestätigt nämlich meine Annahmen und Forderungen“

Nicht so Gemeinderat Hofbauer: „Auf einer ordentlich geführten Baustelle wird jeden Tag im Bautagebuch festgehalten, welche Leistungen erbracht wurden. Das wird dann von der Firma und dem Auftraggeber gegengezeichnet. Wenn das gemacht worden wäre, hätte man sich das Gutachten und seine Kosten von 24.000 Euro ersparen können.“ Er, Hofbauer, werde die Sache jedenfalls weiterverfolgen. „Ich kann nur jedem empfehlen, nochmals aus dem Internet den Rechnungshofbericht zu lesen. Der bestätigt nämlich meine Annahmen und Forderungen“, so Gemeinderat Hofbauer. Er will weiterkämpfen.