Aktiv durch die Ferien

Viele Schülerinnen und Schüler zählen schon die Tage bis es endlich soweit ist. Bis endlich die Semesterferien beginnen. Wer nicht wegfährt, kann auch in Klosterneuburg einiges erleben. Es wird sogar magisch.

Los geht das Programm aber sportlich. Beim Indoor Klettern mit dem Österreichischen Tourismus Klub (ÖTK) kann man in der Kletterei im Happyland hoch hinaus. Kinder ab zehn Jahren können bei dieser Aktion mitmachen.

In der Mitte der Ferien wird es dann im wahrsten Sinne des Wortes magisch. Die Kinder können am Mittwoch mit Magier Illusian in die Fußstapfen von Harry Potter und Hermine Granger treten. In zwei Gruppen können Kinder ab sechs Jahren die Zauberei erlernen und dann auch ihr Können vorzeigen.

Zum Abschluss der Ferien steht dann noch eine besondere tierische Freundschaft auf dem Programm. In „Post für den Tiger“ präsentieren Schneck & Co die Briefe, die sich die Freunde Tiger und Bär schreiben, wenn sie einsam sind.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung (siehe Infobox) erforderlich. Der Eintritt ist für angemeldete Kinder frei.

