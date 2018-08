Auch das bisschen Regen, das letztes Wochenende die Natur hat aufatmen lassen, ändert an der dramatischen Situation nichts: Der Wasserstand aller Gewässer

Österreichs ist extrem niedrig. So ist ein Schwimmen im Neusiedlersee aktuell kaum mehr möglich. Im Altarm des Strandbads ist das Schwimmen zwar noch möglich, der Wasserstand ist aber auch dort bedenklich niedrig. Auch für Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer): „Ich fordere die Durchführung wasserbautechnischer Maßnahmen.“

Der etwa 6.400 Meter lange „Durchstich“ beginnt auf Höhe des Silbersees in Höflein. Gespeist wird er mit Donauwasser. Die Regulierung des toten Donaualtarmes war als Folge der Donauregulierung als Vorfluter für Bäche wie den Kierlinger- und den Weidlingbach und zur Ableitung der Abwässer aus Klosterneuburg erforderlich geworden. Der „Durchstich“ speist nach der Mühlhäufelschleuse das sogenannte „Gschirrwasser“, das durch die Au fließt und in Folge auch das Strandbad. Wenn aber kein Wasser in den Durchstich rinnt, dann wird auch das Geschirrwasser über die Mühlhäufelschleuse nicht dotiert, und es fließt kein Wasser durch die Durchlässe unter der Rollfährenstrasse und unter der Kleinen Traverse und somit auch nicht ins Strandbad.

"Strandbad wird zum Tümpel"

Gemeinderat Hofbauer: „Die Sohle des Durchstichs sollte 2,5 Meter unter dem ‚Nullwasser‘ der Donau liegen, um selbst bei niedrigsten Wasserständen der Donau noch immer

eine Wassermenge von 2,268 Kubikmeter zu führen. Von dieser Kote ist man leider heute weitgehendst entfernt. Erst bei höherem Donauwasserstand beginnt Donauwasser in den Durchstich zu strömen.“ Die Folge für Hofbauer: „Das Strandbad wird zum Tümpel – und die ökologische Funktionsfähigkeit der Altarme ist nicht gewährleistet.“

Seit mehr als zwei Jahrzehnten fordert der Diplomingenieur für Wasserbau und Kulturtechnik Gemeinderat Peter Hofbauer in mehreren Anträgen an den Gemeinderat wasserbautechnische Maßnahmen zur Gewährleistung der Durchströmung des Durchstichs und der Augewässer, vor allem des Geschirrwassers.

Am 5. Juni 2012 wurde vom Wasserausschuss auch eine Studie in Auftrag gegeben. In den 75 Seiten wird als Zielsetzung angeführt: „Funktion des Durchstichs, Kontrolle/ Eindämmung der Verlandung des Strandbades, Instandhaltung des Geschirrwassers“. Im April 2018 ersuchte Hofbauer den Wasserausschussvorsitzenden Stadtrat Richard Raz, die Angelegenheit auf die Tagesordnung des Wasserausschusses zu nehmen. Ohne Erfolg.

Seitens der Stadtgemeinde wird offiziell mitgeteilt, dass es eine Verpflichtung gäbe, den Durchstich und das Geschirrwasser zu räumen. Die Notwendigkeit dafür werde einmal im Jahr festgestellt und bei Bedarf die Räumung vollzogen.

Gegenmaßnahmen sind keine geplant

Wasserbautechnische Maßnahmen seien derzeit keine geplant, teilt das Rathaus weiter mit. Dieser Sommer sei sehr trocken gewesen, der Niedrigstand der Gewässer daher naturgegeben. „Wir wollen natürlich den Altarm mit seiner schönen Schwimmmöglichkeit erhalten. Unsere Fachleute werden die Situation genau beobachten“, so die Pressestelle des Rathauses. Und abschließend weiter: „Nur ein extrem trockener Sommer stellt für uns noch keine Notwendigkeit dar, in den Kreislauf der Natur einzugreifen.“