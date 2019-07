Der Sommer 2019 in Klosterneuburg wird auch heuer nicht nur für Opern- und Theaterfreunde, sondern auch für Cineasten eine reichhaltige Zeit. Das Mythos Film Festival am Rathausplatz geht ins 15. Jahr, das Kurzfilmfestival „Shortynale“ ins elfte.

Eröffnet wird das Mythos Film Festival am 24. Juli mit dem in Klosterneuburg gedrehten Streifen „Der Trafikant“ nach dem gleichnamigen Roman von Robert Seethaler. Bis 1. September stehen allabendlich (ab 21 Uhr) wieder europäische Filme, Blockbuster, international ausgezeichnete Filme und Filme der „Diagonale“ in entspannter Sommeratmosphäre auf dem Programm.

Stammgäste wissen es schon: Ab 17 Uhr wird der Rathausplatz schon lebendig, wenn die Gourmetmeile mit internationalen kulinarischen Angeboten lockt und Musikgruppen von Jazz bis Latin für angenehme Stimmung sorgen.

Tickets zu 8,50 Euro gibt es an der Abendkassa, Information unter 02243/444-273.

Kurzfilmfestival geht bereits ins elfte Jahr

Weiterhin ungebrochen ist der Tatendrang der „Shortynale“-Macher Christoph Rainer und Kathi Schrimpf. Von 13. bis 17. August laufen wieder die besten Kurzfilme aus dem deutschsprachigen Raum. Als Stargast ist diesmal Kultregisseur Andreas Prochaska mit dabei, dessen Filmhit „Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott“ am 15. August open air und bei freiem Eintritt gezeigt wird.

Ebenfalls dabei ist auch Peter Kasperak, Kameramann für Produktionen der vor kurzem verstorbenen TV-Legende Elisabeth T. Spira („Alltagsgeschichten“, „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“).

Auch einen eigenen Klosterneuburger Bewerb wird es wieder geben, ebenso wie die traditionelle Karaoke-Party sowie Elektro-Pop mit dem Salzburger Duo „Myth“. Detailinformationen zu Programm und Teilnehmern unter www.shortynale.at